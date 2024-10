WSJ: Ο Ρώσος «έμπορος του θανάτου» επέστρεψε στο διεθνές εμπόριο όπλων μετά την απελευθέρωσή του από τις ΗΠΑ

Στο διεθνές εμπόριο όπλων φέρεται να έχει επιστρέψει ο Βίκτορ Μπουτ, ο Ρώσος έμπορος όπλων που είχε φυλακισθεί στις ΗΠΑ και στη συνέχεια ανταλλάχθηκε με την Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ Μπρίτνεϊ Γκράινερ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα Wall Street Journal.

Αφού επέστρεψε στη Ρωσία μετά την ανταλλαγή φυλακισμένων τον Δεκέμβριο 2022, ο 57χρονος Μπουτ εντάχθηκε στο πιστό στο Κρεμλίνο υπερεθνικιστικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά έχει κρατήσει έκτοτε σχετικά χαμηλό προφίλ.



“Viktor Bout, the Russian arms dealer dubbed ‘Merchant of Death,’ walked out of a U.S. jail in a trade w/ Moscow for U.S. basketball star Brittney Griner. Now he is back in business, trying to broker the sale of small arms to Yemen’s Iran-backed Houthis.”https://t.co/asaekldeQH pic.twitter.com/CaeGGFdHkK — Jerry Dunleavy IV 🇺🇸 (@JerryDunleavy) October 7, 2024

Επικαλούμενη πηγή στις ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας την οποία δεν κατονομάζει, καθώς και άλλες ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η WSJ έγραψε ότι ο Μπουτ, ο επονομαζόμενος «έμπορος του θανάτου», προσπαθεί να μεσολαβήσει για την πώληση μικρών όπλων στους Χούτι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Όταν απεσταλμένοι των Χούτι πήγαν τον Αύγουστο στη Μόσχα για να διαπραγματευθούν την αγορά αυτόματων όπλων αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, συνάντησαν ένα οικείο πρόσωπο: τον μυστακοφόρο Μπουτ», έγραψε η εφημερίδα επικαλούμενη τις πηγές της.

Τα όπλα δεν έχουν ακόμα παραδοθεί, σύμφωνα με τη WSJ, προσθέτοντας ότι σ' αυτά δεν περιλαμβάνονται ρωσικοί πύραυλοι κατά πλοίων ούτε αντιαεροπορικοί πύραυλοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για τις αμερικανικές στρατιωτικές προσπάθειες για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούτι.

NEWS



Viktor Bout, the Russian arms dealer known as the “Merchant of Death,” is now back in the arms business.



Emissaries for Ansar Allah (the Houthis), who went to Moscow in August to negotiate the purchase of $10 million worth of automatic weapons, met with Bout to arrange… pic.twitter.com/YdIp5B99YK — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 7, 2024

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία ενώ το Κρεμλίνο και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Η WSJ αναφέρει ότι ο Στηβ Ζήσου, ο Ελληνοαμερικανός δικηγόρος της Νέας Υόρκης που εκπροσώπησε τον Μπουτ στις ΗΠΑ, αρνήθηκε να πει αν ο πελάτης του συναντήθηκε με τους Χούτι, και ότι εκπρόσωπος των Χούτι αρνήθηκε να σχολιάσει.

Remember when Biden-Harris freed the Merchant of Death (Viktor Bout) for the America-hating WNBA player, Griner?



He just sold $10M arms to the Houthis. pic.twitter.com/YKDARSA9Uk — End Wokeness (@EndWokeness) October 7, 2024

‘The Merchant of De*th’, Viktor Bout, is reportedly back in The Arms Trade. This was a Prisoner Exchange committed in 2022 by The Biden Administration. We received WNBA Player, Brittney Griner, and Russia received an Arms Dealer.



Bout was previously sentenced to 25 years for… pic.twitter.com/Ywzz773ODh — Sam Mitha (@MithaLaw) October 7, 2024

BREAKING:



Viktor Bout, the Russian arms dealer that the Biden-Harris administration let out of prison in-exchange for Brittney Griner, is now back in business selling weapons to the Houthis



The Houthis are sinking merchant ships in the Red Sea and have fired at the U.S. Navy… pic.twitter.com/NCl7tFLszh — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 7, 2024

Ποιος είναι ο Βίκτορ Μπουτ

Ο Μπουτ ήταν ένας από τους περισσότερο καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο πριν από τη σύλληψή του, το 2008 στην Ταϊλάνδη, με πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με λαθρεμπόριο όπλων. Εκδόθηκε στις ΗΠΑ και το 2012 καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 25 ετών από δικαστήριο στο Μανχάταν.

Επί σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Μπουτ ήταν ένας από τους πιο διαβόητους εμπόρους όπλων, καθώς πωλούσε όπλα σε κράτη παρίες, ανταρτικές οργανώσεις και αιματοβαμμένους πολέμαρχους στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Remember when Harris-Biden Regime freed the Merchant of Death (Viktor Bout) in exchange for the America-hating WNBA player, convicted drug smuggler and domestic battery abuser, Brittney Griner?



He just sold $10M worth of fully automatic weapons to the Houthis.… pic.twitter.com/8mx4MqZoVZ — Tony Seruga (@TonySeruga) October 7, 2024

I'm painting Viktor Bout being arrested in Thailand pic.twitter.com/sl8LwIy3xy — Anna Krivolapova (@AnaKrivolapova) October 4, 2024

Η ζωή του ενέπνευσε το 2005 μια χολιγουντιανή ταινία με τίτλο «Κυρίαρχος του Πολέμου» (Lord of War) και πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ στο ρόλο του Γιούρι Ορλόφ, ενός εμπόρου όπλων ο χαρακτήρας του οποίου είχε βασιστεί σε γενικές γραμμές στον Μπουτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας - Δύσης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο