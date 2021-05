Ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση με υπάλληλο της Microsoft - και το θέμα εξετάστηκε από το εταιρικό συμβούλιο πέρυσι όταν αποχώρησε.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πληροφορήθηκε το 2019 πως μια μηχανικός της Microsoft έγραψε επιστολή, όπου ισχυριζόταν ότι με τον Γκέιτς είχαν σεξουαλικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η γυναίκα απαίτησε αλλαγές στην εργασία της στη Microsoft και ζήτησε επίσης να διαβάσει την επιστολή της η πρώην σήμερα σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα- αν και είναι ασαφές αν όντως συνέβη.

Τα μέλη του συμβουλίου προσέλαβαν μια νομική εταιρία για να διεξάγει έρευνα αναφορικά με την σχέση, λέει η WSJ.

Στη διάρκεια της έρευνας, κάποια μέλη εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τους ισχυρισμούς και αποφάσισαν ο Γκέιτς, που ίδρυσε την τεχνολογική εταιρία το 1975, να αποχωρήσει από διευθυντής του συμβουλίου.

Ωστόσο ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος εξελέγη ξανά στο συμβούλιο της Microsoft, αναφέρει το δημοσίευμα. Παραιτήθηκε πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, λέγοντας πως θέλει να επικεντρωθεί στις φιλανθρωπικές δράσεις του.

«Η Microsoft έλαβε μια καταγγελία στο δεύτερο μισό του 2019 πως ο Μπιλ Γκέιτς ήθελε να ξεκινήσει σχέση με μια υπάλληλο της εταιρίας το 2000», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας. «Επιτροπή του συμβουλίου εξέτασε την επιστολή, με την βοήθεια μιας νομικής εταιρίας προκειμένου να διεξάγει ενδελεχή έρευνα. Στην διάρκεια της έρευνας, παρείχε εκτεταμένη στήριξη στην συγκεκριμένη υπάλληλο», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς παραδέχθηκε πως «υπήρχε μια σχέση πριν από περίπου 20 χρόνια που έληξε φιλικά».

Ωστόσο αρνήθηκε πως η απόφαση του Γκέιτς να αποχωρήσει από το συμβούλιο είχε να κάνει με την σχέση. «Στην πραγματικότητα, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να περνά περισσότερο χρόνο στις φιλανθρωπίες, ξεκινώντας πριν πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο άρθρο της Wall Street Journal έρχεται μετά από παρόμοιο δημοσίευμα, την Κυριακή, πως ο Γκέιτς «κυνηγούσε» διάφορες γυναίκες και μετά τον γάμο του με την Μελίντα, το 1994.

Οι New York Times αποκάλυψαν δυο περιστατικά, όπου ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος είχε ζητήσει σε ραντεβού σε δυο γυναίκες, οι οποίες δούλευαν για εκείνον στη Microsoft και στο Bill & Melinda Gates Foundation.

Τα δυο περιστατικά και άλλα πιο πρόσφατα είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αμήχανο εργασιακό περιβάλλον, με την προσωπική ζωή του Γκέιτς να γίνεται αντικείμενο κουτσομπολιού μεταξύ των υπαλλήλων, είπαν νυν και πρώην υπάλληλοι στην εφημερίδα.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν και κατά πόσο η Μελίντα γνώριζε για την συμπεριφορά του συζύγου της, αν και εικάζεται πως ήταν οι δεσμοί του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν που κλόνισαν τον γάμο τους.

Να σημειωθεί επίσης πως Microsoft δέχθηκε έντονη κατακραυγή τον Απρίλιο του 2019 όταν το Quartz αποκάλυψε μια σειρά από email εντός της εταιρίας, όπου γυναίκες υπάλληλοι μοιράζονταν ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων. Μετά το δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα ανακοίνωσε πως η εταιρία θα αλλάξει την διαδικασία διαχείρισης τέτοιου είδους καταγγελιών των υπαλλήλων.

Melinda French Gates was said to be aware of Bill Gates’ wandering eye. However, two things shook their marriage in recent years: his response to a sexual harassment claim against one of his employees and his relationship with Jeffrey Epstein. https://t.co/ZLyow3MNef