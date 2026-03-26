WSJ: Το Ιράν ύποπτο για «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αρχές διερευνούν την πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε κύμα επιθέσεων κατά εβραϊκών στόχων σε διάφορες χώρες της ηπείρου, σε αντίποινα για την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι ασφαλείας.

Οι υποψίες στρέφονται σε Ιρανούς πράκτορες που φέρεται να στρατολόγησαν άτομα μέσω διαδικτύου για επιθέσεις σε σχολεία, συναγωγές και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μια ψευδο-ομάδα για να αναλάβει την ευθύνη.

Η ομάδα με την ονομασία «Islamic Movement of the Righteous Companions» έχει αναλάβει την ευθύνη για τις περισσότερες επιθέσεις. Ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η ομάδα δεν υπήρχε προηγουμένως στον χάρτη της αντιτρομοκρατικής παρακολούθησης.

Χρησιμοποιώντας μια ψευδή οργάνωση, το Ιράν αποκτά εφικτή άρνηση ευθυνών ενώ προκαλεί σύγχυση, σύμφωνα με τον Julian Lanchès του International Centre for Counter-Terrorism.

Το Ιράν έχει ιστορικό στρατολόγησης οργανωμένων εγκληματικών και μικρο-εγκληματικών ομάδων για επιθέσεις. Τώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους, αξιοποιεί αυτό το δίκτυο και δίνει νέο όνομα στις επιθέσεις, για να σπείρει χάος στην εβραϊκή κοινότητα.

Προειδοποιήσεις και μελλοντικές ιρανικές επιθέσεις

Επιθέσεις περιλαμβάνουν εμπρησμούς σε συναγωγές, σχολεία και υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης, το περιστατικό στο Λονδίνο και μια πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στην εβραϊκή συνοικία της Αμβέρσας.

Ορισμένες από τις επιθέσεις ωστόσο, αποτράπηκαν. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ευρώπη συνεργάζονται για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Η κυβέρνηση του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση για ταξιδιώτες και συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες στους ευρωπαϊκούς εταίρους.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί την ίδια στρατηγική που έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία για σαμποτάζ στην Ευρώπη: στρατολόγηση μέσω διαδικτύου, ψευδό - ομάδες και διάδοση βίντεο για σύγχυση.

Η μέθοδος φαίνεται αποτελεσματική και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις.

Η αυξανόμενη ανησυχία για επιθέσεις σε Εβραίους και ισραηλινούς στόχους έχει ήδη οδηγήσει σε αυξημένη αστυνόμευση σε συναγωγές και σχολεία, ενώ διπλωμάτες και οργανώσεις συνεργάζονται στενά με τις αρχές για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κοινοτήτων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal