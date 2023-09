VMA 2023: Μεγάλες νικήτριες οι Τέιλορ Σουίφτ και Σακίρα

Η Τέιλορ Σουίφτ και η Σακίρα ήταν οι δύο μεγάλες νικήτριες των VMA 2023.

Η πρώτη κέρδισε τα περισσότερα βραβεία των VMA 2023, εννιά στον αριθμό, ανάμεσα στα οποία ήταν το «Καλύτερο τραγούδι», αλλά και το «καλύτερο βίντεο» για το τραγούδι «Anti-hero».

Η Σακίρα έγραψε τη δική της ιστορία στα χθεσινά βραβεία καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνις από τη Λατινική Αμερική που τιμήθηκε με το βραβείο Video Vanuard. Η Κολομβιανή σταρ έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου στη διάρκεια του οποίου χόρεψε με μαχαίρια, τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ενώ έπαιξε και σόλο κιθάρα κατά τη διάρκεια του Objection (Tango).

Παρουσιάζοντας το βραβείο της, ο Wyclef Jean δήλωσε ότι αυτή η τραγουδίστρια είναι η πρώτη γυναίκα που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. «Η latin μουσική δεν θα ήταν παγκόσμια δύναμη χωρίς τη Σακίρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που κερδίζει το βραβείο «βίντεο της χρονιάς» δύο σερί χρονιές. Συνολικά το έχει κερδίσει τέσσερις, με τις τρεις προηγούμενες να είναι για τα «Bad Blood», «You Need to Calm Down» και «All Too Well: The Short Film».

Βραβεύτηκε επίσης για το «τραγούδι της χρονιάς», «καλύτερο ποπ», «καλύτερη σκηνοθεσία», «καλύτερη κινηματογράφηση» και «καλύτερα οπτικά εφέ». Όλα για το «Anti-hero». Ακόμη, κέρδισε τα βραβεία «άλμπουμ της χρονιάς» για το Midnights, καθώς και τα «καλλιτέχνης της χρονιάς» και «καλύτερο καλοκαιρινό σόου».

«Λατρεύω να κάνω ποπ μουσική, λατρεύω να κάνω ποπ μουσικά βίντεο, λατρεύω επίσης να κάνω country», δήλωσε στους χιλιάδες θεατές που παρευρέθηκαν στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ, στην απονομή των βραβείων του MTV.

«Λατρεύω να ξεπηδώ σε διαφορετικά είδη και ο μόνος λόγος που μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό είναι επειδή εσείς, οι θαυμαστές, μου δώσατε την ευκαιρία να το κάνω».

Ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς ήταν η ράπερ Ice Spice, η οποία κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, και το K-pop συγκρότημα Blackpink, το οποίο έγινε το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που κέρδισε το βραβείο του καλύτερου συγκροτήματος μετά τους TLC πριν από 24 χρόνια.

Είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που ένα νοτιοκορεατικό συγκρότημα κερδίζει το βραβείο, με τους Blackpink να παίρνουν τη θέση του boy band BTS, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακοπή.

Η λίστα με τους νικητές των MTV Video Music Awards 2023

Βίντεο της χρονιάς

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Taylor Swift – Republic Records

Τραγούδι της χρονιάς



Taylor Swift – “Anti-Hero”

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Ice Spice

Καλύτερη συνεργασία

Karol G, Shakira – “TQG”

Καλύτερο ποπ

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Καλύτερο χιπ χοπ

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Καλύτερο R&B

SZA – “Shirt”

Καλύτερο alternative

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – “Candy Necklace”

Καλύτερο ροκ

Måneskin – “The Loneliest”

Καλύτερο Latin

Anitta – “Funk Rave”

Καλύτερο Κ-Pop

Stray Kids – “S-Class”

Καλύτερο Afrobeats



Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Video for Good

Dove Cameron – “Breakfast”

Καλύτερη σκηνοθεσία

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Καλύτερη επεξεργασία

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Καλύτερο Αrt Direction

Doja Cat – “Attention”

Καλύτερη χορογραφία

Blackpink – “Pink Venom”

Καλύτερα οπτικά εφέ

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Kαλύτερη σκηνοθεσία



Taylor Swift – “Anti-Hero”

