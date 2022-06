Viral το (νέο) τεράστιο τραπέζι με τον Πούτιν σε Σύνοδο Κορυφής στην Κασπία

Viral έχει γίνει ένα ακόμα τεράστιο τραπέζι στο οποίο κάθισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος, ηγέτης, μετά το λευκό, τεράστιο τραπέζι όπου είχε υποδεχθεί τον Όλαφ Σολτς και τον Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ηγετών στην Κασπία.

Η Σύνοδος έγινε στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ashgabat όπου παραβρέθηκαν οι πρόεδροι της Ρωσίας, Αζερμπαίτζάν, Ιράν, Καζακστάν και του Τουρκμενιστάν.

Οι πέντε πρόεδροι συζήτησαν επίκαιρα ζητήματα συνεργασίας στην Κασπία Θάλασσα σε σχέση με διάφορους τομείς, καθώς και την εφαρμογή των ψηφισμάτων που ελήφθησαν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις των αρχηγών της Κασπίας.

Ωστόσο αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν το τεράστιο τραπέζι στο οποίο κάθισαν.

Το τραπέζι των συζητήσεων σχολίασε και ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο, ο οποίος έκανε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο τραπέζι στο οποίο συζήτησαν μόλις ένα 24ωρο πριν οι ηγέτες της G7.

«Πάνω- Η Σύνoδος Κορυφής της G7, 9 άτομα στο τραπέζι. Κάτω- Η Σύνοδος στην Κασπία (συμμετέχει ο Πούτιν) πέντε άτομα στο τραπέζι» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Above - the G7 summit. 9 people at the table. Below - the Caspian summit (Putin is participating). 5 people at the table. pic.twitter.com/yApmkZZ0tH

Judging from the table used at Putin’s Caspian Summit in Turkmenistan, the Russian leader seems to still be among the world’s biggest proponents of social distancing.



Does he have a weak immune system by any chance? pic.twitter.com/nyQDVzwTbb