Unesco: Η Οδησσός στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς- Παρά τις αντιρρήσεις Ρωσίας

Στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρόσθεσε η Unesco την πόλη της Οδησσού στην Ουκρανία, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι καθήκον όλης της ανθρωπότητας να την προστατεύσει.

«Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, αυτή μας η απόφαση ενσαρκώνει τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πόλη θα διαφυλαχθεί από περαιτέρω καταστροφή», δήλωσε η γενική διευθύντρια της Unesco Audrey Azoulay.

Τα 21 κράτη μέλη της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς ενέκριναν τον χαρακτηρισμό με έξι ψήφους υπέρ, μία κατά και 14 αποχές.

Η Ρωσία προσπάθησε επανειλημμένα να καθυστερήσει την ψηφοφορία και κατήγγειλε την τελική απόφαση, λέγοντας ότι η μόνη απειλή για την Οδησσό προερχόταν από το «εθνικιστικό καθεστώς στην Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε την καταχώριση τον Οκτώβριο για να προστατεύσει την πόλη από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, χαιρέτισε την απόφαση.

«Είμαι ευγνώμων σε όλους εκείνους που βοηθούν στην προστασία του ''μαργαριταριού'' μας από τις επιθέσεις των Ρώσων εισβολέων», έγραψε στο Twitter την Τετάρτη. Η Οδησσός περιγράφεται συχνά ως το «μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας» της Ουκρανίας.

Today 🇺🇦 Odesa got UNESCO protection. The historic center of the port city of Odesa is not only included in the World Heritage List, but also recognized as a cultural heritage site in danger. I’m grateful to partners who help protect our pearl from the Russian invaders' attacks!