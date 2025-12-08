Καιρός - Μαρουσάκης: Τι φέρνει ο «Ωμέγα Εμποδιστής» - Η πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα

Ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται και ο λόγος, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι «αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό που θα εξαπλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της Κεντρικής Μεσογείου».

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για τον «Ωμέγα εμποδιστή», όπως τον αποκαλούν οι μετεωρολόγοι, επειδή λαμβάνει τη μορφή του κεφαλαίου ελληνικού γράμματος.

Ο μετεωρολόγος του Open εξηγεί, ότι πρόκειται για ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων «που κλείνει τον δρόμο στις κακοκαιρίες, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές ημέρες ήπιες συνθήκες και υψηλές θερμοκρασιακές τιμές».

Αυτό θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, τόνισε και προχώρησε στις πρώτες εκτιμήσεις του για τον καιρό που θα επικρατήσει την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Τα Χρισοτούεννα, ωστόσο, αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με το χειμερινό μοτίβο των χιονοπτώσεων στα βουνά και των βροχοπτώσεων, να επιστρέφει. Ο καιρός θα είναι άστατος τα Χριστούγεννα», ανέφερε.

Όσο για τον σημερινό καιρό, οι βοριάδες κυριαρχούν προς το Αιγαίο Πέλαγος με αποτέλεσμα χαμηλές συννεφιές που δίνουν βροχοπτώσεις με έμφαση τμήματα της χώρας που βλέπουν προς το Αιγαίο. Σιγά-σιγά προς τη Δ. Ελλάδα ο καιρός θα βελτιώνεται και να επικρατεί ηλιοφάνεια. Ανατολικότερα όμως της οροσειράς της Πίνδου, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν και θα συνοδεύονται και από πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Σε εκείνες τις περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο και θα διατηρηθεί.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έγραψε: «Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα "Πασχούγεννα" που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός. Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο. Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω».