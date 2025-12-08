Άννα Κανδαράκη: Για δεύτερη φορά πάλευα με τον καρκίνο του αίματος

Η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, μέσα από ένα εξομολογητικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με κοντό μαλλί και αποκάλυψε πως φέτος έδωσε μάχη- για δεύτερη φορά- με τον καρκίνο του αίματος.

«Αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος ελπίζω τουλάχιστον μιας πολύ δύσκολης περιόδου που πολεμούσα και πάλευα με μία πολλή σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, με έναν καρκίνο στο αίμα» είπε αρχικά και συνέχισε: «Για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν πριν από εννέα χρόνια και τώρα ξαναήρθε. Τον πάλευα όλο αυτόν τον χρόνο που πέρασε».

Όπως εξήγησε η ίδια, δεν είναι έτοιμη να πει πολλά πράγματα, όμως «αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά».

«Πρώτα απ’ όλα ήθελα να βγάλω αυτή την περούκα από το κεφάλι μου, δεν θα μπορούσα αλλιώς να σας παρουσιάσω αυτό το πολύ ωραία και πετυχημένο look, ήταν κάτι αναγκαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Πέρασα αυτό και θα ήθελα να δώσω πολύ δύναμη στους ανθρώπους που το περνούν τώρα, να μαλακώσω τον φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση. Είμαι εδώ, δεύτερη φορά και είμαι ζωντανή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ», είπε στο βίντεο που ανέβασε η Άννα Κανδαράκη.

Η ανάρτηση που έκανε η Άννα Κανδαράκη:

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα.

Είναι ένα βίντεο που γίνεται να πω την αλήθεια μου σε εσάς, άλλωστε έτσι έχει χτιστεί αυτή η σχέση και δε θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια.

Είναι ένα βίντεο για να δώσει δύναμη σε όποιον το περνάει, να ανακουφίσει εκείνον που στέκεται δίπλα από κάποιον δικό του που το περνάει, να μαλακώσει όμως και το φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση. Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, ''ευχαριστώ''… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης. Πόσα ''να σ’έχει ο Θεός καλά κορίτσι μου'' άκουσα, πόσα Να είστε γερή να συνεχίσετε να μας βοηθάτε διάβασα, πόσα ''να προσέχετε την υγεία σας, είστε πολύτιμη'' μου ψιθυρίσατε όταν ανταλλάζαμε αγκαλιές στις παρουσιάσεις μου… και γω ρουφούσα την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα… φυλαχτό για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περνούσα.

Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά, πάλι και πάλι.

Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα.

Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά.

Σας αγκαλιάζω.

Ευχαριστώ είπα ε;

Να πω άλλη μια;

Ευχαριστώ».

