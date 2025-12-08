Αγρότες με τρακτέρ έξω από το γραφείο Τσιάρα στην Καρδίτσα - Αστυνομική κλούβα στο σημείο

Έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα έφτασαν αγρότες από το μπλόκο Ε-65 με τα τρακτέρ τους.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται έντονα για την παρουσία αστυνομικής κλούβας μπροστά από το κτίριο, όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού. Ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, τουλάχιστον 25 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στον δρόμο προς το γραφείο του κ. Τσιάρα, ωστόσο αστυνομική κλούβα έχει στήσει φραγμό και στις δύο πλευρές που οδηγούν στο γραφείο, με την Αστυνομία να μην τους επιτρέπει να περάσουν.

Μάλιστα, υπήρξε λεκτική ένταση, μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. «Οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο» λένε οι αγρότες, σύμφωνα με το thesspost.gr.

«Θα περάσουμε με τα τρακτέρ», τονίζουν οι αγρότες, ενώ σημειώνουν πως «οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».

