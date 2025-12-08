ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Συναγερμός στη Νορβηγία: Αναφορές για πυροβολισμούς στο κέντρο του Όσλο

Η Αστυνομία ερευνά για θύματα και τραυματίες - Συνελήφθη ένα άτομο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συναγερμός στη Νορβηγία: Έπεσαν πυροβολισμοί στο κέντρο Όσλο Facebook Twitter
0

Συναγερμός σήμανε στην Νορβηγία, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που έπεσαν στο κέντρο του Όσλο.

Η Αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε, ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο και ότι ο ύποπτος δράστης συνελήφθη.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν, ότι έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο εμπορικό κέντρο Storo Storsenter, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Όσλο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η νορβηγική αστυνομία βρίσκονται στο σημείο. Ο χώρος ερευνάται για πιθανά θύματα και άλλους εμπλεκόμενους. 


Με πληροφορίες από Reuters

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Διεθνή / Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Ο συνολικός απολογισμός για όσους έχασαν τη ζωή τους σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ μετά τις τροπικές καταιγίδες, είναι περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM
Η Μελόνι στέλνει έκτακτο υλικό για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - Επικοινωνία με Ζελένσκι

Διεθνή / Η Μελόνι στέλνει έκτακτο υλικό για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - Επικοινωνία με Ζελένσκι

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «οι γεννήτριες ιταλικών εταιριών πρόκειται να αποσταλούν στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες»
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Διεθνή / Τραμπ Τζούνιορ εναντίον Ουκρανίας: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι αλλά και στη στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο, ενώ ανέφερε πως ο πατέρας δεν αποκλείεται να πάψει να στηρίζει την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
ΣΚ - Πώς οι Μαλδίβες έγιναν – απροσδόκητα – ένας προσιτός προορισμός

Διεθνή / Πώς οι Μαλδίβες έγιναν απροσδόκητα ένας προσιτός προορισμός

Κάποτε ήταν προορισμός αποκλειστικά για υπερ - πλούσιους. Σήμερα οι Μαλδίβες προσφέρουν ένα πιο τοπικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που αλλάζει το ποιοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του «παραδείσου»
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΛΟΓΕΣ POLITICO

Διεθνή / «Ευρώπη πρόσεχε, έρχεται για τις εκλογές σου»: Ανάλυση Politico για το νέο δόγμα Τραμπ - Το ερώτημα που θέτει

«Η ''αποστολή'' του να αναμειχθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να τρομοκρατήσει Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς» σχολιάζει το Politico ενώ αναρωτιέται αν «θα αντιδράσει κάποιος από αυτούς»
LIFO NEWSROOM
 
 