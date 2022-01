Η τιμή ενός από τα αγαπημένα σνακ των Ιαπώνων αναμένεται να «εκτοξευθεί» κατά 20% για πρώτη φορά από την κυκλοφορία του, πριν από τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Το Umaibo -που στην κυριολεξία σημαίνει «νόστιμο μπαστουνάκι»- θα κοστίζει από 10, 12 γεν (περί τα 9 λεπτά του ευρώ) από τον ερχόμενο Απρίλιο, οπότε και τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση.

Η Yaokin, παρασκευάστρια εταιρεία του τραγανού καλαμποκένιου σνακ, αποδίδει την αύξηση στην άνοδο της τιμής του εισαγόμενου καλαμποκιού από τις ΗΠΑ, την πρώτη από το 1979 οπότε και το πρώτο Umaibo βγήκε στην αγορά.

The maker of Japan's popular Umaibo corn puff is raising its prices for the first time in 43 years due to increasing production costs https://t.co/LSryeTuHrp pic.twitter.com/NQ8Jh7hXvO