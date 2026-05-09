BBC: Τι μάθαμε από τα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Πενταγώνου για τα UFO

Τα νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο για τα UFO περιλαμβάνουν δεκάδες αναφορές σε φωτεινά αντικείμενα, παράξενες λάμψεις και εναέρια φαινόμενα που παραμένουν ανεξήγητα, τόσο στη Γη όσο και στο Διάστημα.

Το υλικό, που αποχαρακτηρίστηκε έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει 161 αρχεία με στρατιωτικές αναφορές, καταθέσεις πολιτών, βίντεο του αμερικανικού στρατού και συνομιλίες αστροναυτών των αποστολών Apollo.

Ανάμεσα στα έγγραφα βρίσκονται απομαγνητοφωνήσεις από τις αποστολές Apollo 11, Apollo 12 και Apollo 17, στις οποίες αστροναύτες περιγράφουν λάμψεις και φωτεινά σωματίδια που παρατηρούσαν κατά τη διάρκεια των αποστολών στη Σελήνη.

Οι αναφορές αστροναυτών για φωτεινά φαινόμενα

Ο Μπαζ Όλντριν, μέλος της αποστολής Apollo 11, ανέφερε σε συνέντευξη του 1969 που δημοσιοποιήθηκε τώρα ότι είχε παρατηρήσει «μια αρκετά έντονη πηγή φωτός», την οποία το πλήρωμα απέδωσε προσωρινά σε πιθανό λέιζερ.

Στα απομαγνητοφωνημένα αρχεία της αποστολής Apollo 12, ο αστροναύτης Άλαν Μπιν περιγράφει φωτεινά σωματίδια να κινούνται στο Διάστημα, δίνοντας την εντύπωση ότι «διαφεύγουν από τη Σελήνη».

Αστροναύτες της αποστολής Apollo 17 το 1972 ανέφεραν επίσης ότι είδαν επαναλαμβανόμενες λάμψεις κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε κάποιο σημείο, ο Τζακ Σμιτ σχολίασε: «Είναι σαν την 4η Ιουλίου εκεί έξω».

**Apollo 11 Technical Crew Debriefing — July 31, 1969**



Neil Armstrong, Buzz Aldrin & Michael Collins describe seeing a mysterious "Brighter object" tumbling past their…

Οι ίδιοι οι αστροναύτες σημείωσαν πάντως ότι το φαινόμενο ενδέχεται να οφειλόταν σε αντανακλάσεις φωτός πάνω σε παγωμένα σωματίδια.

Αναφορές για αιωρούμενα αντικείμενα και μεταλλικά σκάφη

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης δεκάδες καταθέσεις πολιτών για άγνωστα εναέρια φαινόμενα, γνωστά πλέον επίσημα στις ΗΠΑ ως UAP (Unidentified Anomalous Phenomena).

Σε κατάθεση προς το FBI το 1957, ένας άνδρας ανέφερε ότι είδε «μεγάλο κυκλικό όχημα» να αιωρείται πάνω από το έδαφος.

Άλλα έγγραφα από το 2023 περιλαμβάνουν μαρτυρίες Αμερικανών πολιτών που περιέγραψαν μεταλλικά αντικείμενα να εμφανίζονται μέσα από έντονο φως και να παραμένουν ακίνητα στον αέρα πριν εξαφανιστούν.

Σε μία από τις καταθέσεις, χειριστής drone ανέφερε στο FBI ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε στον ουρανό ένα μακρόστενο φωτεινό αντικείμενο, τόσο έντονο ώστε μπορούσαν να διακριθούν «ζώνες» μέσα στη φωτεινότητά του. Σύμφωνα με την κατάθεση, το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για λίγα δευτερόλεπτα πριν το φως σβήσει και εξαφανιστεί.

Βίντεο του αμερικανικού στρατού από τη Μέση Ανατολή

Στη δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται ακόμη βίντεο που κατέγραψε ο αμερικανικός στρατός σε περιοχές του Ιράκ, της Συρίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2022.

Το Πεντάγωνο χαρακτηρίζει τα περιστατικά ως «ανεπίλυτα άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα», χωρίς να δίνει οριστική εξήγηση για το τι ακριβώς απεικονίζεται στα βίντεο.

Σε μία από τις καταγραφές, που προέρχεται από άγνωστη τοποθεσία στη Μέση Ανατολή, εμφανίζεται οβάλ αντικείμενο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από αριστερά προς τα δεξιά.

Συνοδευτική στρατιωτική αναφορά σημειώνει ότι ενδέχεται να πρόκειται για «πιθανό πύραυλο», χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.

Η δημοσιοποίηση αναζωπυρώνει τη συζήτηση στις ΗΠΑ

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ γύρω από τα UFO και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής.

Το 2022, το αμερικανικό Κογκρέσο πραγματοποίησε τις πρώτες δημόσιες ακροάσεις για UFO έπειτα από μισό αιώνα, ενώ το Πεντάγωνο έχει δεσμευθεί τα τελευταία χρόνια να δίνει περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα.

Το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο ότι οι εξωγήινοι είναι «αληθινοί, αλλά εγώ δεν τους έχω δει». Αργότερα διευκρίνισε ότι αναφερόταν στη στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής αλλού στο Σύμπαν και όχι σε αποδείξεις που είχε δει ως πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον ίδιο μήνα ότι θα δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αποχαρακτηρίσει αρχεία που σχετίζονται με UFO, UAP και πιθανή εξωγήινη ζωή, επικαλούμενος το μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον για το θέμα.

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές που ζητούσαν εδώ και χρόνια μεγαλύτερη διαφάνεια χαιρέτισαν τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό πρώτο βήμα».

Με πληροφορίες από BBC

