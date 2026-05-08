Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές

The LiFO team
Η φωτογραφία αυτή, από την έκθεση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας «The Roswell Report» που κυκλοφόρησε το 1997, δείχνει μία από τις δοκιμαστικές κούκλες μέσα στον μονωτικό σάκο της / Φωτ.: US Air Force
Το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που αφορούν άγνωστα εναέρια φαινόμενα, γνωστά πλέον επισήμως στις ΗΠΑ ως UAPs (Unidentified Anomalous Phenomena), δίνοντας στη δημοσιότητα έγγραφα, φωτογραφίες και αναφορές περιστατικών που σχετίζονται με θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει «μέγιστη διαφάνεια» γύρω από το θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να «βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα» για το περιεχόμενο των αρχείων.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, εκτός από το Πεντάγωνο, ο Λευκός Οίκος, η διεύθυνση Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, το υπουργείο Ενέργειας, η NASA και το FBI.

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και γραμματοσειρές τύπου γραφομηχανής. Η πρώτη δόση περιλαμβάνει 162 έγγραφα, μεταξύ των οποίων διπλωματικά τηλεγραφήματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρχεία του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της NASA από επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Φωτ.: war.gov/UFO

Σε ένα από τα έγγραφα περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός χειριστή drone στο FBI, ο οποίος ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε στον ουρανό ένα μακρόστενο φωτεινό αντικείμενο που εξέπεμπε τόσο έντονο φως, ώστε μπορούσε να διακρίνει διαφορετικές λωρίδες μέσα στη φωτεινότητά του. Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

Άλλο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφία της αποστολής Apollo 17 της NASA το 1972, στην οποία εμφανίζονται τρεις φωτεινές κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή εκτίμηση για τη φύση του φαινομένου, αν και προκαταρκτική ανάλυση υποδεικνύει πως θα μπορούσε να πρόκειται για «φυσικό αντικείμενο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει τη δημοσιοποίηση των αρχείων ήδη από τον Φεβρουάριο. Στο παρελθόν είχε δώσει στη δημοσιότητα και αρχεία που αφορούσαν τις δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, χωρίς όμως να προκύψουν ουσιαστικά νέα στοιχεία.

Η αποχαρακτηρισμένη δημοσιοποίηση εγγράφων για θεάσεις UFO αποτελεί διαχρονικό αίτημα μερίδας του αμερικανικού Κογκρέσου. Το 2022 δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο του Πενταγώνου για τη συλλογή και αποδέσμευση σχετικού υλικού, ενώ έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2024 κατέγραψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP χωρίς να εντοπίσει αποδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας.

Φωτογραφία από τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία, με τη λεζάντα: «Φωτογραφία από το σημείο με ψηφιακή επεξεργασία του FBI, η οποία αποτυπώνει τις συγκλίνουσες μαρτυρίες αυτοπτών από τον Σεπτέμβριο του 2023 σχετικά με ένα μεταλλικό αντικείμενο ελλειψοειδούς σχήματος και χάλκινου χρώματος, μήκους περίπου 40 έως 60 μέτρων, το οποίο φέρεται να εμφανίστηκε μέσα από έντονο φως στον ουρανό πριν εξαφανιστεί ακαριαία» / Φωτ.:

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συνεχίζουν πάντως να πιέζουν για περαιτέρω διαφάνεια, κατηγορώντας το Πεντάγωνο ότι εξακολουθεί να αποκρύπτει στοιχεία. Η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα είχε ζητήσει τον Μάρτιο τη δημοσιοποίηση 46 βίντεο που, σύμφωνα με καταγγελίες πληροφοριοδοτών, παραμένουν απόρρητα.

Από την πλευρά τους, ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλά βίντεο και καταγραφές UAP συχνά παρερμηνεύονται από το κοινό, ιδιαίτερα όταν αφορούν προηγμένα στρατιωτικά συστήματα ή φαινόμενα που δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν. Το ίδιο το Πεντάγωνο έχει απορρίψει επανειλημμένα ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ έχουν στην κατοχή τους εξωγήινη τεχνολογία ή αποδείξεις ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Με πληροφορίες από Associated Press

