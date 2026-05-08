ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ για UFO: «Ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο δ***λο συμβαίνει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ήταν «τιμή του» να δώσει εντολή στην κυβέρνησή του να εντοπίσει και να διαθέσει στο κοινό, αρχεία σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής

The LiFO team
The LiFO team
UFO ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X/TheWhiteHouse
0

Τη δημοσιοποίηση των νέων αρχείων για τα UFOs και τα UAPs (Unidentified Anomalous Phenomena) από το Πεντάγωνο, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην Κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να διαθέσει κυβερνητικά αρχεία που αφορούν εξωγήινη ζωή, μη ταυτοποιημένα εναέρια φαινόμενα και μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα», αναφέρει αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια σχολιάζει την «αποτυχία» των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία και δηλώνει χαρακτηριστικά πως τώρα είναι στο χέρι του κόσμου να καταλάβει τι στο καλό συμβαίνει.

«Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να είναι διαφανείς σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ***ΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;» Καλή διασκέδαση και απολαύστε το! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Τραμπ για UFO: «Ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο δ**λο συμβαίνει» Facebook Twitter
Η ανάρτηση στο Truth Social
 

Ολόκληρη η ανάρτηση: 

Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Άμυνας έχει δημοσιοποιήσει την πρώτη δέσμη αρχείων σχετικά με τα UFO/UAP, ώστε το κοινό να τα εξετάσει και να τα μελετήσει. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην Κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να διαθέσει κυβερνητικά αρχεία που αφορούν εξωγήινη ζωή, μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα και μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα. Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να είναι διαφανείς σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ***ΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;» Καλή διασκέδαση και απολαύστε το! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία 

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και γραμματοσειρές τύπου γραφομηχανής. Η πρώτη δόση περιλαμβάνει 162 έγγραφα, μεταξύ των οποίων διπλωματικά τηλεγραφήματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρχεία του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της NASA από επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Σε ένα από τα έγγραφα περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός χειριστή drone στο FBI, ο οποίος ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε στον ουρανό ένα μακρόστενο φωτεινό αντικείμενο που εξέπεμπε τόσο έντονο φως, ώστε μπορούσε να διακρίνει διαφορετικές λωρίδες μέσα στη φωτεινότητά του. Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

Άλλο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφία της αποστολής Apollo 17 της NASA το 1972, στην οποία εμφανίζονται τρεις φωτεινές κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή εκτίμηση για τη φύση του φαινομένου, αν και προκαταρκτική ανάλυση υποδεικνύει πως θα μπορούσε να πρόκειται για «φυσικό αντικείμενο».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ UFO

Διεθνή / Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΘΖ

Διεθνή / Νέες επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια»

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι στρατιωτικές κινήσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές επαφές
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Συγκινητικό βίντεο από πτήση με επιβάτη 2χρονο αγόρι που νίκησε τον καρκίνο: Η αφιέρωση του πληρώματος

«Έχουμε έναν μικρό ήρωα. Κρουζ, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε στο σπίτι σου, είσαι πολύ γενναίος», ακούγεται να λέει μέλος του πληρώματος - Η αντίδραση του αγοριού
THE LIFO TEAM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Διεθνή / Πάνω από 100.000 θάνατοι τον χρόνο στην Ευρώπη συνδέονται με την οικονομική ανισότητα, σύμφωνα με μελέτη

Η έρευνα δείχνει ότι η φτώχεια, η ενεργειακή ανασφάλεια και οι κοινωνικές στερήσεις αυξάνουν σημαντικά τους θανάτους από ακραίες θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ UFO

Διεθνή / Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές
THE LIFO TEAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ο κουνιάδος του Πέτερ Μαγιάρ απέσυρε την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ώστε να μη σκιαστεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, μετά τις αντιδράσεις για τους οικογενειακούς δεσμούς με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έρευνα για επισκέψεις του Άντριου στο μυστικό ράντσο του

Οι αρχές ερευνούν σε βάθος τις επισκέψεις υψηλών προσώπων στο απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν, με πρώην εργαζόμενους να καταθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κτήμα
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Πόσο έτοιμη είναι η Αμερική να αντιμετωπίσει τον ιό εν μέσω περικοπών του Τραμπ;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών και διαθέτει πολύ λιγότερο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολόγων, για την αντιμετώπιση των επιδημιών
THE LIFO TEAM
 
 