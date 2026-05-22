Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική κυβέρνηση δεν τον είχε ελέγξει πριν τον διορίσει εμπορικό απεσταλμένο

Η βρετανική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία επίσημη διαδικασία ελέγχου, πριν από τον διορισμό του πρίγκιπα Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου.

Την Πέμπτη, το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε σειρά εγγράφων που αφορούν τον διορισμό του Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ το 2001 ως ειδικού εκπροσώπου για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων είχε ζητηθεί από βουλευτές ήδη από τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο έρευνας για το πώς ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εμπορίου Κρις Μπράιαντ, «δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικασία ελέγχου ή αξιολόγησης καταλληλότητας», ούτε ότι κάτι τέτοιο είχε καν εξεταστεί.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η απόφαση θεωρήθηκε τότε «κατανοητή», καθώς αποτελούσε συνέχεια της εμπλοκής της βασιλικής οικογένειας στην προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση φέρεται να είχε τη στήριξη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ενώ τόσο το παλάτι όσο και η κυβέρνηση εμφανίζονται να είχαν εγκρίνει τον διορισμό.

Σε εσωτερική αλληλογραφία περιγράφονται και οι προτιμήσεις του για τομείς δραστηριότητας, όπως το εμπόριο, η τεχνολογία και πολιτιστικές επισκέψεις.

Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ αφαιρέθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους το 2025 λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ πλέον βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι βρετανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσει και νέα δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με τον διορισμό του.

Με πληροφορίες από POLITICO