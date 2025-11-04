Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άνδρας για το 2025, σύμφωνα με το People

Ο Βρετανός ηθοποιός, Τζόναθαν Μπέιλι, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025.

Ο πρωταγωνιστής του «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι, ανακηρύχθηκε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που κατέχει τον τίτλο.

Αφού κέρδισε το βραβείο Critics' Choice και προτάθηκε για βραβείο Emmy πέρυσι, ο αγαπημένος ηθοποιός του Bridgerton «τιμάται τώρα για την αδιαμφισβήτητη γοητεία του» σχολιάζει το USA Today.

Τζόναθαν Μπέιλι: «Είναι η τιμή μιας ζωής»

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα στην εκπομπή «The Tonight Show» με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον ο οποίος «είχε την τιμή να αποκαλύψει τον τίτλο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου».

«Είναι η τιμή μιας ζωής» είπε ο 37χρονος. «Θέλω να πω, Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ που το απέρριψες για να μπορέσω να είμαι εδώ».

Το έμαθε όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα ενώ έπαιζε τον ομώνυμο ρόλο στο «Richard II» στο Bridge Theatre του Λονδίνου νωρίτερα φέτος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μπέιλι. «Τρελαίνεσαι λίγο. Το μόνο πράγμα που είναι πιο τρελό από το να κάνεις το Richard II, ήταν να σου λένε αυτό» πρόσθεσε ο Τζόναθαν Μπέιλι.

Αστειεύτηκε επίσης, ότι όταν το είπε στους φίλους του, του είπαν: «Ναι, κάνε τις δηλώσεις σου».

Φέτος είναι επίσης, μια ξεχωριστή σύμπτωση, καθώς ο Μπέιλι γίνεται ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή από το περιοδικό People, στην 40ή επέτειο από την ανακήρυξη του τίτλου από το 1985. Εκείνη την εποχή, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον ήταν ο πρώτος που έλαβε το «βραβείο».

Έκτοτε, το περιοδικό αναδεικνύει για τον τίτλο κάθε χρόνο άνδρες που είναι σταρ, εκτός από το 1993, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ θεωρήθηκαν το πιο σέξι ζευγάρι εν ζωή.

Το περιοδικό People επέλεξε τον νεότερο πιο σέξι άνδρα για το 2024, τον Τζον Κραζίνσκι, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πάτρικ Ντέμπσι το 2023.

Οι προηγούμενοι αποδέκτες του τίτλου του People, είναι:

2022: Κρις Έβανς

2021: Πολ Ραντ

2020: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

2019: Τζον Λέτζεντ

2018: Ίντρις Έλμπα

2017: Μπλέικ Σέλτον

2016: Ντουέιν Τζόνσον

2015: Ντέιβιντ Μπέκαμ

2014: Κρις Χέμσγουορθ

2013: Άνταμ Λεβίν

2012: Τσάνινγκ Τέιτουμ

2011: Μπράντλεϊ Κούπερ

2010: Ράιαν Ρέινολντς

Ποιος είναι ο «νέος πιο σέξι άνδρας στον κόσμο» Τζόναθαν Μπέιλι

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για την ευρεία γκάμα ρόλων του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1988 στην Οξφόρδη της Αγγλίας και από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική. Ξεκίνησε την καριέρα του σε παιδική ηλικία, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, και σύντομα ξεχώρισε για το ταλέντο και τη φυσικότητά του στη σκηνή.

Ο Μπέιλι έγινε ευρύτερα γνωστός διεθνώς μέσα από τον ρόλο του Άντονι Μπρίτζερτον στη δημοφιλή σειρά του Netflix, Bridgerton. Ο ρόλος του πρωτότοκου αδελφού της οικογένειας Μπρίτζερτον τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αγαπητούς και χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με τη δεύτερη σεζόν της σειράς να επικεντρώνεται στη ρομαντική ιστορία του χαρακτήρα του. Η ερμηνεία του κέρδισε επαίνους για την ένταση, την ευαισθησία και το χιούμορ που προσέφερε στον ρόλο.

Πέρα από το Bridgerton, έχει εμφανιστεί σε πολλές άλλες επιτυχημένες τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, όπως στις σειρές Broadchurch, Crashing και W1A. Στο θέατρο, έχει διακριθεί για τις ερμηνείες του σε έργα του Σαίξπηρ και του Στίβεν Σόντχαϊμ, κερδίζοντας το βραβείο Olivier για την ερμηνεία του στο μιούζικαλ Company.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι επίσης ανοιχτά ομοφυλόφιλος και έχει μιλήσει δημόσια για τη σημασία της αποδοχής στη βιομηχανία του θεάματος. Με τον επαγγελματισμό, το ταλέντο και τη φυσική του γοητεία, θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς στη Βρετανία και διεθνώς.

Με πληροφορίες από People και USA Today

