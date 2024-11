Ο Τζον Κραζίνσκι είναι ο πιο σέξι άνδρας του People για το 2024

Ο Τζον Κραζίνσκι είναι ο πιο σέξι άντρας του People για το 2024.

Το περιοδικό έκανε την ανακοίνωση για το ετήσιο τεύχος του Sexiest Man Alive, το οποίο περιλαμβάνει μια συνέντευξη με τον ηθοποιό αποκλειστικά στο People.

Όταν άκουσε την είδηση ​​ότι ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας στη ζωή, ο ηθοποιός είπε στο People ότι το νέο «τον χτύπησε κατακέφαλα».

«Απλώς άμεσο μπλακάουτ», είπε. «Μηδενικές σκέψεις. Εκτός από το ότι μου ήρθε κατακέφαλα. Δεν ξυπνάω έτσι συνήθως, σκεπτόμενος, "Είναι σήμερα η μέρα που θα μου ζητήσουν να είμαι ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο;". Κι όμως, ήταν η μέρα που το κάνατε, ανεβάσατε πραγματικά τον πήχη για μένα».

Στη συνέντευξή του στο περιοδικό, μίλησε για τη ζωή του ως ηθοποιός, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων του ως Jim Halpert από το "The Office" και τη δουλειά του στο "A Quiet Place", το οποίο συνέγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε μαζί του η σύζυγός του, ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ.

Ο Κραζίνσκι είπε ότι η συνεργασία με τη Μπλαντ ήταν «μια από τις πιο συναρπαστικές διαδικασίες που είχα ποτέ, γιατί δεν είχα δουλέψει ποτέ με την Έμιλι». Ο ηθοποιός είπε ότι γνώρισε την Μπλαντ το 2008 σε ένα εστιατόριο και μόλις της έσφιξε το χέρι είπε ότι «απλώς ήξερε» ότι ήταν αυτή. Όταν είπε στη Μπλαντ ότι τον ανέδειξαν ως τον πιο σέξι άντρα στον κόσμο, εκείνη δήλωσε «πολύ ενθουσιασμένη». «Χάρηκα πάρα πολύ που της το έλεγα», είπε.

Είναι παντρεμένοι 14 χρόνια και έχουν δύο κόρες: την Χέιζελ, 10 ετών, και τη Βάιολετ, 8 ετών.

People has named John Krasinski the Sexiest Man Alive of 2024. pic.twitter.com/blx1ZwBzGf