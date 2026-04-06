Τζίτζι Χαντίντ: «Δεν είχα καμία σχέση με αυτόν τον αποκρουστικό άνθρωπο» - Το όνομά της είναι στα αρχεία Έπσταϊν

Η Τζίτζι Χαντίντ αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για την αναφορά της ίδιας και της αδελφής της, στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με email του 2015, που ανταλλάχθηκε μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και ενός ανωνύμου ατόμου, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το δεύτερο άτομο τον ρώτησε πως η Τζίτζι και η Μπέλα Χαντίντ έγιναν μοντέλα και κέρδισαν τόσα χρήματα.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν τότε απάντησε «ξέρεις», και το άτομο υπονόησε ότι ο πατέρας τους «πλήρωσε το πρακτορείο». Ωστόσο ο Τζέφρι Έπσταϊν, απάντησε αργότερα: «Όχι. Απλώς ακολουθούν τις οδηγίες, είναι τόσο απλό».

Μετά τη δημοσίευση του email, ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε κάτω από ένα από τα Instagram posts της Τζίτζι Χαντίντ στις 29 Μαρτίου, παραδεχόμενος ότι αναγκάστηκε να την κάνει unfollow, λόγω της σιωπής της σχετικά με την αναφορά της στα αρχεία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βασιλιάς Κάρολος: Δέχεται πίεση για να συναντηθεί με τα θύματα του Έπσταϊν





Η απάντηση της Τζίτζι Χαντίντ για την εμφάνιση του ονόματός της στα αρχεία Έπσταϊν

Σε μια ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζίτζι Χαντίντ εξήγησε γιατί δεν είχε σχολιάσει αρχικά.

«Τρομακτικό να διαβάζεις κάτι, από κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ και να μιλά για εσένα με αυτόν τον τρόπο. Ιδιαίτερα σε αυτό το πλαίσιο», φέρεται να έγραψε αρχικά.

«Δεν σχολίασα γιατί δεν ήθελα να αποσπάσω την προσοχή από τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων του. Αλλά το σχόλιό σας με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ίσως δεν είναι σαφές και είναι σημαντικό να σας το πω», συνέχισε.

«Το να αναφέρεσαι σε αυτά τα αρχεία, όταν ήμουν 20-21 ετών, είναι ανησυχητικό. Και θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι ποτέ δεν είχα οποιαδήποτε σχέση με αυτόν τον αποκρουστικό άνθρωπο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE