Τζίτζι Χαντίντ: «Δεν είχα καμία σχέση με αυτόν τον αποκρουστικό άνθρωπο» - Το όνομά της είναι στα αρχεία Έπσταϊν

Η απάντησή της για την εμφάνιση του δικού της ονόματος και της αδελφής της στα αρχεία Έπσταϊν

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Η Τζίτζι Χαντίντ αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για την αναφορά της ίδιας και της αδελφής της, στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με email του 2015, που ανταλλάχθηκε μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και ενός ανωνύμου ατόμου, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το δεύτερο άτομο τον ρώτησε πως η Τζίτζι και η Μπέλα Χαντίντ έγιναν μοντέλα και κέρδισαν τόσα χρήματα.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν τότε απάντησε «ξέρεις», και το άτομο υπονόησε ότι ο πατέρας τους «πλήρωσε το πρακτορείο». Ωστόσο ο Τζέφρι Έπσταϊν, απάντησε αργότερα: «Όχι. Απλώς ακολουθούν τις οδηγίες, είναι τόσο απλό».

Μετά τη δημοσίευση του email, ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε κάτω από ένα από τα Instagram posts της Τζίτζι Χαντίντ στις 29 Μαρτίου, παραδεχόμενος ότι αναγκάστηκε να την κάνει unfollow, λόγω της σιωπής της σχετικά με την αναφορά της στα αρχεία.



Η απάντηση της Τζίτζι Χαντίντ για την εμφάνιση του ονόματός της στα αρχεία Έπσταϊν

Σε μια ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζίτζι Χαντίντ εξήγησε γιατί δεν είχε σχολιάσει αρχικά.

«Τρομακτικό να διαβάζεις κάτι, από κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ και να μιλά για εσένα με αυτόν τον τρόπο. Ιδιαίτερα σε αυτό το πλαίσιο», φέρεται να έγραψε αρχικά.

«Δεν σχολίασα γιατί δεν ήθελα να αποσπάσω την προσοχή από τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων του. Αλλά το σχόλιό σας με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ίσως δεν είναι σαφές και είναι σημαντικό να σας το πω», συνέχισε.

«Το να αναφέρεσαι σε αυτά τα αρχεία, όταν ήμουν 20-21 ετών, είναι ανησυχητικό. Και θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι ποτέ δεν είχα οποιαδήποτε σχέση με αυτόν τον αποκρουστικό άνθρωπο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΗΤΕΡΑ

Διεθνή / Savannah Guthrie: «Συνεχίζω να πιστεύω» - Το συγκινητικό μήνυμα της παρουσιάστριας ενώ η μητέρα της αγνοείται

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε πρόσφατες στιγμές που την οδήγησαν να αμφισβητήσει την πίστη της, λίγες μέρες αφότου η αναζήτηση της εξαφανισμένης μητέρας της ξεπέρασε τους δύο μήνες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΗΠΑ

Διεθνή / «Ανθίζουν» τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν τα κινητά - «Αποσύνδεση για πλήρη σύνδεση»

Στις ΗΠΑ αναδύεται μια νέα τάση: μπαρ και εστιατόρια χωρίς τηλέφωνα, όπου οι πελάτες καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους και να ζήσουν μια εμπειρία πλήρους αποσύνδεσης, επικεντρωμένοι στην παρέα, το φαγητό και τη στιγμή
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν προειδοποιεί για «καταστροφικά» αντίποινα μετά τις άνευ προηγουμένου απειλές του Τραμπ

Η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «καταστροφικά» αντίποινα
THE LIFO TEAM
 
 