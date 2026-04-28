Τζιάνι Ινφαντίνο: Ζήτησε μεταχείριση Πάπα και ο Καναδάς τού είπε «όχι»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο (Gianni Infantino), φέρεται να ζήτησε από τις αρχές του Καναδά να του παρασχεθεί συνοδεία υψηλού επιπέδου, αντίστοιχη με εκείνη που απολαμβάνουν ο Πάπας ή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εν όψει του ετήσιου συνεδρίου της ομοσπονδίας στο Βανκούβερ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η FIFA αιτήθηκε «επίπεδο 4» αστυνομικής συνοδείας, που επιτρέπει τη διέλευση από κόκκινα φανάρια και τον αποκλεισμό δρόμων. Πρόκειται για επίπεδο ασφαλείας μόλις ένα κάτω από εκείνο που προβλέπεται για τον Ποντίφικα, αντίστοιχο με επισκέψεις Αμερικανών προέδρων και υψηλότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Καναδά.

Η αστυνομία του Βανκούβερ απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη το σημαντικό κόστος που θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους. Η FIFA δεν έχει σχολιάσει επισήμως το περιστατικό.

Τζιάνι Ινφαντίνο: Αντιδράσεις για το υψηλό κόστος ενόψει Μουντιάλ

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του δημάρχου της πόλης τόνισε ότι «οι όποιες μετακινήσεις θα είναι ανάλογες, μετρημένες και σύμφωνες με τον τρόπο που το Βανκούβερ φιλοξενεί με ασφάλεια μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις».

Το ζήτημα της ασφάλειας ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην πόλη. Το συνολικό κόστος για τα επτά παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο Βανκούβερ εκτιμάται από ορισμένα μέσα στα 325 εκατομμύρια λίρες, ποσό σημαντικά υψηλότερο από προηγούμενες προβλέψεις.

Η επικεφαλής των Πρασίνων της Βρετανικής Κολομβίας έκανε λόγο για «εκτοξευόμενο κόστος ασφάλειας», αλλά και για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πίεσης στα νοσοκομεία, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση, «τεστ για την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα».

Αντίστοιχες ενστάσεις εξέφρασε και η αντιπολίτευση, επισημαίνοντας την έλλειψη σαφούς εικόνας για το πώς θα κατανεμηθούν τα έξοδα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται σχετικό αίτημα. Το 2023, η FIFA είχε ζητήσει αστυνομική συνοδεία για τον Ινφαντίνο στη Νέα Ζηλανδία, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, όμως και τότε οι αρχές αρνήθηκαν, καθώς τέτοιες διευκολύνσεις προορίζονται μόνο για αρχηγούς κρατών και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Times