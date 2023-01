Τζέρεμι Ρένερ: Βγήκε από το νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του από εκχιονιστικό- Η ανάρτησή του

Ο Τζέρεμι Ρένερ αναρρώνει στο σπίτι του πλέον αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες σχεδόν δύο εβδομάδες, μετά το ατύχημα που είχε στο σπίτι του όταν τον καταπλάκωσε εκχιονιστικό μηχάνημα.

Ο ηθοποιός χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την Πρωτοχρονιά.

Χθες, ο Ρένερ απάντησε σε λογαριασμό του Twitter, αποκαλύπτοντας ότι δεν βρίσκεται πλέον στο νοσοκομείο.

«Εκτός της ομίχλης του εγκεφάλου μου (που βρίσκεται) σε ανάρρωση, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που παρακολούθησα το επεισόδιο ν.201 με την οικογένειά μου στο σπίτι», έγραψε ο ηθοποιός, προσθέτοντας κάποια emoji.

Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος ηθοποιός την ημέρα της Πρωτοχρονιάς στην προσπάθειά του να βοηθήσει ένα μέλος της οικογένειάς του που είχε εγκλωβιστεί στα χιόνια στο ράντσο του, καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τις τότε πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αφού υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις, ο ίδιος ανάρτησε φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο ενημερώνοντας τους φανς του για την κατάσταση της υγείας του.

