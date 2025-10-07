ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Η απρόσμενη κοινή εμφάνισή τους σε κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό τους

Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» ποζάροντας μαζί στο κόκκινο χαλί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Η απρόσμενη κοινή εμφάνισή τους σε κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό τους Facebook Twitter
Φωτ. Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ / Getty Images
0

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman», λίγο καιρό μετά το διαζύγιό τους.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα και λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή του και ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός του επερχόμενου μιούζικαλ.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε μαζί για να γιορτάσει την παραγωγή και σε μερικές φωτογραφίες, απαθανατίζονται να συνομιλούν μεταξύ τους πάνω στο κόκκινο χαλί.

Πριν από την προβολή, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Λόπεζ προλόγισε την ταινία και ευχαρίστησε τον πρώην σύζυγό της σημειώνοντας «Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους που είστε εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον Μπεν, αυτή η ταινία δε θα είχε γίνει χωρίς εκείνον».

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2002 και ξεκίνησε να βγαίνει. Μετά τη λήξη του αρραβώνα τους το 2004, προχώρησαν σε άλλες σχέσεις και δημιούργησαν τις δικές τους οικογένειες. Το 2021 επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν σε μια μικρή τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022.

Ωστόσο, το 2024 χώρισαν, επικαλούμενοι «αγεφύρωτες διαφορές» και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο. Λίγες μέρες πριν, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» για το πώς ήταν να γυρίζει την ταινία εν μέσω του χωρισμού τους.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που έπαιζα αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο ευτυχισμένη, και μετά, όταν επέστρεφα σπίτι, δεν ήταν καθόλου καλά τα πράγματα. Και ήταν σαν να λέω, ‘Πώς να το συμβιβάσω αυτό;’», παραδέχτηκε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Διεθνή / Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία
LIFO NEWSROOM
ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Σαρδηνία: Δίνει 15.000€ και σπίτια 1€ για να μην χαθούν τα χωριά της, αλλά κανείς δεν πάει

Η Σαρδηνία αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κατάρρευση στα μικρά χωριά της λόγω χαμηλής γονιμότητας και μετανάστευσης - Επιδοτήσεις, σπίτια 1€ και ξένοι επενδυτές δίνουν νέα ζωή σε κοινότητες που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα
LIFO NEWSROOM
ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την απόρριψη της αίτησής του για κρατική χρηματοδότηση της ασφάλειάς του - Η γυναίκα αυτή φέρεται να είχε ακολουθήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ ακόμη και σε ταξίδι τους στη Νιγηρία
LIFO NEWSROOM
«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM
BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Διεθνή / Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

«Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ» φέρεται να είχε πει κάποτε για τον συνεργάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από οικονομικό κάνδαλο
LIFO NEWSROOM
 
 