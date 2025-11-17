ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ ζητά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν γιατί «δεν έχει τίποτα να κρύψει»

«Κανείς δεν νοιαζόταν για τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός και, αν οι Δημοκρατικοί είχαν κάτι, θα το είχαν δημοσιεύσει», γράφει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Getty Images
Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επιμένοντας ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει» και κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση ως αντιπερισπασμό από τα επιτεύγματα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των εγγράφων, χαρακτηρίζοντας τη διαμάχη «μια δημοκρατική απάτη που ενορχηστρώθηκε από ριζοσπάστες της αριστεράς».

«Όπως είπα την Παρασκευή το βράδυ στο Air Force One στα Fake News Media, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρέπει να ψηφίσουν για να δημοσιεύσουν τα αρχεία του Έπσταϊν, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, και είναι ώρα να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη Δημοκρατική Απάτη την οποία διαιωνίζουν οι Ριζοσπάστες της Αριστεράς για να αποσπάσουν την προσοχή από τις Μεγάλες Επιτυχίες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης Νίκης μας στο Δημοκρατικό “Shutdown”», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Επίσης σημείωσε ότι η υπηρεσία διερευνά πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του Έπσταϊν και «Δημοκρατικών παραγόντων» όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο συνιδρυτής του LinkedIn Ριντ Χόφμαν και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς.

«Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής μπορεί να έχει ό,τι δικαιούται νόμιμα, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ!» είπε ο Τραμπ.

«Κανείς δεν νοιαζόταν για τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός και, αν οι Δημοκρατικοί είχαν κάτι, θα το είχαν δημοσιεύσει πριν από τη Νίκη μας με Συντριβή στις Εκλογές», είπε ο Τραμπ. «Μερικά "μέλη" του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος χρησιμοποιούνται, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ας αρχίσουμε να μιλάμε για τα ρεκόρ επιτευγμάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και να μην πέφτουμε στην "ΠΑΓΙΔΑ" του Έπσταϊν, η οποία είναι στην πραγματικότητα κατάρα για τους Δημοκρατικούς, όχι για εμάς. ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Fox News

LIFO NEWSROOM
 
 