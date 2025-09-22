ΔΙΕΘΝΗ
Τζέφρι Έπσταϊν: Ένα email από τη δούκισσα της Υόρκης αναστατώνει ξανά τη βασιλική οικογένεια

Η ίδια δηλώνει ότι παραπλανήθηκε από τα ψέματα του και νιώθει μόνο συμπάθεια για τα θύματα, αναφέρει εκπρόσωπος της δούκισσας

Η δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον/Φωτογραφία: EPA
Τα τελευταία χρόνια, η δούκισσα της Υόρκης φαίνεται να έχει επιστρέψει ξανά στην «αγκαλιά» της βασιλικής οικογένειας.

Παρευρέθηκε στο Σάντριγχαμ τα Χριστούγεννα και μόλις την Τρίτη ήταν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ. Τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο του τελευταίου σκανδάλου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενός προβλήματος από το οποίο η βασιλική οικογένεια φαίνεται να μην μπορεί να απαλλαγεί.

Το email με αποστολέα τη Σάρα Φέργκιουσον (δούκισσα της Υόρκης) αποτελεί μια συγγνώμη προς τον καταδικασμένο παιδεραστή, ένα ακόμη παράδειγμα των φαινομενικών μέτρων που φαινόταν να παίρνουν οι άνθρωποι για να μην δυσαρεστήσουν τον Τζέφρι Έπσταϊν, αρκεί να σκεφτεί κανείς τα πρόσφατα μηνύματα του Πίτερ Μάντελσον που του κόστισαν τη δουλειά, καθώς και την κάρτα που φέρεται να έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος αποστολής του email, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της δούκισσας της Υόρκης, ήταν εκβιασμός. Ο Έπσταϊν την απειλούσε και εκείνη έγραψε το email για να προσπαθήσει να τον εμποδίσει να την μηνύσει για δυσφήμιση.

Η ίδια δηλώνει ότι παραπλανήθηκε από τα ψέματα του και νιώθει μόνο συμπάθεια για τα θύματα. Οι άνθρωποι συχνά μιλούν για το πόσο ισχυρός ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν. Ήξερε τα μυστικά των ανθρώπων και άλλοι είχαν καταστεί οικονομικά εξαρτημένοι από την υποστήριξή του. Τον Μάρτιο του 2011 έγινε γνωστό ότι είχε δώσει στη Σάρα Φέργκιουσον 15.000 λίρες.

Φυσικά, ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου, ήταν αυτός που στο παρελθόν είχε να απαντήσει στις πιο δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Όμως υπάρχει η απειλή νέων εγγράφων που θα μπορούσαν να δημοσιευτούν στην Αμερική, στα οποία θα μπορούσε να κατονομαστεί, και ένα βιβλίο που έγραψε η Βιρτζίνια Τζιούφρι, η κατήγορος του πρίγκιπα Άντριου, πριν πεθάνει, πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Ο δούκας της Υόρκης απουσίασε από την επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι ζει στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Με πληροφορίες από Sky News

