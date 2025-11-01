ΔΙΕΘΝΗ
Τζαμάικα: Οι κάτοικοι ψάχνουν τροφή στους δρόμους – Η απελπισία κυριαρχεί μετά τον τυφώνα Μελίσα

Πολίτες ζουν μέσα στο χάος τα τρία τελευταία 24ωρα - Πλήρης αναρχία, λεηλασίες και άνθρωποι να τρώνε ό,τι βρίσκουν ανάμεσα στα συντρίμμια

Τζαμάικα: Οι κάτοικοι ψάχνουν τροφή στους δρόμους – Η απελπισία κυριαρχεί μετά τον τυφώνα Μελίσα
Φωτ. EPA
Κάτοικοι στη Τζαμάικα περπατούν μέσα σε λασπωμένους δρόμους, ψάχνοντας στα ερείπια για τροφή, την ώρα που άλλοι ψάχνουν μέσα σε κατεστραμμένα καταστήματα ελπίζοντας να βρουν εμφιαλωμένο νερό.

Ο φονικός τυφώνας Μελίσα, άφησε πίσω του 19 νεκρούς αλλά και ανυπολόγιστες καταστροφές στη Τζαμάικα, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και οι αρχές, προσπαθούν να στείλουν βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το πέρασμά του.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, οι κάτοικοι εξακολουθούν να αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ προσπαθούν και οι ίδιοι να επιβιώσουν. Οι κάτοικοι του Μπλακ Ρίβερ, εξηγούν ότι ζουν μέσα στο χάος τα τρία τελευταία 24ωρα.

Οι σφοδροί άνεμοι και η καταιγίδα κατέστρεψαν σχεδόν τα πάντα. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι, το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο και οι κάτοικοι είναι όλο και πιο απομονωμένοι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό.

Οι κάτοικοι που μίλησαν στο BBC, εξήγησαν ότι δεν έχουν δει ακόμη κανένα φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια και ότι αναγκάζονται να τρώνε ό,τι βρίσκουν ανάμεσα στα συντρίμμια στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης, περίπου 150 χλμ δυτικά του Κίνγκστον. Άλλοι μπήκαν σε λεηλατημένα σούπερ μάρκετ, παίρνοντας ό,τι μπορούσαν για να επιβιώσουν. Κάποιοι ανέβηκαν πάνω σε μια κατεστραμμένη στέγη και πέταγαν τρόφιμα και μπουκάλια νερό σε όσους περίμεναν κάτω.

Άλλοι κάτοικοι, περιέγραψαν στο BBC τη λεηλασία ενός τοπικού φαρμακείου, μιλώντας για πλήρη αναρχία, καθώς άνθρωποι έτρεχαν μέσα και έξω κρατώντας φάρμακα. «Είδα αντικείμενα σκεπασμένα με λάσπη να τα βγάζουν έξω. Αρχικά νόμιζα πως το φαρμακείο ήταν ακόμη ανοιχτό, αλλά μετά κατάλαβα τι συνέβαινε», ανέφερε ένας από αυτούς.

«Δεν έχουμε πρόσβαση σε χρήματα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Καμία βοήθεια δεν έχει έρθει», πρόσθεσε μία άλλη κάτοικος της περιοχής. Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το 90% των σπιτιών έχει καταστραφεί, μαζί με κρίσιμες υποδομές όπως το νοσοκομείο, το αστυνομικό τμήμα και ο πυροσβεστικός σταθμός.

Η βοήθεια αρχίζει να φτάνει γρηγορότερα στο κύριο αεροδρόμιο του Κίνγκστον, όμως τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια, κοντά στις περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη, παραμένουν μερικώς λειτουργικά.

Ο στρατός και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις μεταφέρουν εφόδια οδικώς, όμως πολλοί δρόμοι, όπως αυτοί που οδηγούν στο Μπλακ Ρίβερ, παραμένουν αδιάβατοι.

Με πληροφορίες από BBC

 
