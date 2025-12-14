ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αίγιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο μποξέρ που χτύπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 45χρονου στο Αίγιο διερευνώνται - Εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής

The LiFO team
The LiFO team
ΑΙΓΙΟ ΕΠΙΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/12) ο 45χρονος από το Αίγιο ο οποίος φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο στο νοσοκομείο της πόλης, γρονθοκοπώντας έναν γιατρό.

Τον 45χρονο στο Αίγιο, όπως μεταδίδουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον εντόπισαν άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, οι οποίοι στη συνέχεια κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μόλις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αίγιο: Το χρονικό του επεισοδίου στο νοσοκομείο

Το αρχικό επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 45χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Αιγίου.

Με πληροφορίες από pelop.gr

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Ελλάδα / Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Οι δηλώσεις του 46χρονου ασφαλιστή μέσα από το νοσοκομείο για το περιστατικό - «Είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Ελλάδα / Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Οι δηλώσεις του 46χρονου ασφαλιστή μέσα από το νοσοκομείο για το περιστατικό - «Είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε»
THE LIFO TEAM
Delivery

Θέματα / Οι αόρατοι ντελιβεράδες της Wolt και του efood:  Μια νέα «Μανωλάδα» έξω από την πόρτα σου

Πίσω από την ταχύτητα των παραδόσεων και την ευελιξία της gig economy ξεδιπλώνεται ένα αθέατο δίκτυο εκμετάλλευσης, μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας: διανομείς που δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, πίεση και απειλές. Τι ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι διανομείς και τι απαντούν οι ψηφιακές πλατφόρμες.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Αργυρούπολη Τσεκούρι

Ελλάδα / Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά στον δρόμο

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 52 γραμμαρίων
THE LIFO TEAM
 
 