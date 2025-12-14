«Πολιτικές φάτνες» κατά της ICE στις ΗΠΑ - Με «tie wrap» το Θείο Βρέφος στο Ιλινόις

Σε πολιτικές παρεμβάσεις κατά των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης προβαίνουν -φέτος μέσω των χριστουγεννιάτικων φατνών- εκκλησίες στις ΗΠΑ, με το Ιλινόις να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το Θείο Βρέφος, στην πολιτεία των Δημοκρατικών, αποτυπώνεται με δεματικά καλωδίων στα χέρια του (tie wraps), η μητέρα του, Παναγία, φοράει αντιασφυξιογόνα μάσκα και οι Ρωμαίοι στρατιώτες φέρουν τα διακριτικά της ICE, της υπηρεσίας που έχει αναλάβει τις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο Έβανστον του Ιλινόι, έξω από την Lake Street Church, ένα ομοίωμα του μικρού Ιησού βρίσκεται στη φάτνη τυλιγμένο με ασημένια θερμική κουβέρτα και με τους καρπούς δεμένους με πλαστικά δεματικά, ενώ η Παναγία στέκεται δίπλα του φορώντας πλαστική μάσκα αερίων. Γύρω τους, μορφές ρωμαίων στρατιωτών φορούν τακτικά γιλέκα με την ένδειξη της ICE (Immigration and Customs Enforcement).

A baby Jesus with zip-tied wrists lies in a manger outside a church in Evanston, Illinois, as churches reimagine Nativity scenes to protest federal immigration enforcement. pic.twitter.com/doBgixy3Xk — The Associated Press (@AP) December 12, 2025

ΗΠΑ: «Η Άγια Οικογένεια σε κρυψώνα λόγω ICE»

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, σε προάστιο του Σικάγο κοντά σε κέντρο κράτησης μεταναστών, μια άλλη φάτνη συνοδεύεται από πινακίδα που αναφέρει: «Λόγω δραστηριότητας της ICE στην κοινότητά μας, η Αγία Οικογένεια βρίσκεται σε κρυψώνα». Στη Μασαχουσέτη, στο Ντένταμ, το Θείο Βρέφος «εξαφανίστηκε» από τη φάτνη της ενορίας St. Susanna και στη θέση του τοποθετήθηκε χειρόγραφη πινακίδα: «ICE was here».

Οι εικόνες αυτές, που κάνουν τον γύρο του κόσμου, εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση εκκλησιών να επαναπλαισιώνουν τη Γέννηση του Χριστού ως σύγχρονη ιστορία προσφυγιάς, σχολιάζοντας την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και τις εφόδους της ICE επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Οι δημιουργοί των εγκαταστάσεων λένε ότι επιχειρούν να συνδέσουν το ευαγγελικό μήνυμα με τη σημερινή πραγματικότητα φόβου, οικογενειακών διαχωρισμών και απελάσεων που βιώνουν πιστοί τους.

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, έχει διχάσει. Υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι «η Βίβλος είναι με το μέρος τους» και ότι η Αγία Οικογένεια υπήρξε η ίδια ομάδα προσφύγων που αναγκάστηκε να φύγει για να σωθεί. Επικριτές, αντίθετα, κάνουν λόγο για βεβήλωση ιερών συμβόλων και για πολιτική εκμετάλλευση της πίστης.

Στη Μασαχουσέτη, η Αρχιεπισκοπή παρενέβη, ζητώντας η φάτνη να «αποκατασταθεί στον αυθεντικό, ιερό της σκοπό», ενώ καθολικοί ακτιβιστές ζήτησαν ακόμη και πειθαρχικές κυρώσεις κατά του ιερέα.

Οι εντάσεις έρχονται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των συλλήψεων μεταναστών σε πολιτείες και πόλεις που αντιδρούν στην ομοσπονδιακή πολιτική. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνο τον Σεπτέμβριο συνελήφθησαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι σε Ιλινόι και Μασαχουσέτη, γεγονός που έχει εντείνει το κλίμα ανασφάλειας σε κοινότητες μεταναστών.

Για τους εμπνευστές των φάτνων, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. «Τα Χριστούγεννα είναι η στιγμή που η εκκλησία βγαίνει στον δημόσιο χώρο και λέει κάτι», σημειώνει ο αιδεσιμότατος Μάικλ Γουλφ από τη Lake Street Church, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν παρουσιάσει τον Ιησού μέσα στα ερείπια της Γάζας ως έκκληση για ειρήνη. «Δεν πρόκειται για πρόκληση», λένε. «Είναι μια προσπάθεια να μιλήσουμε για ανθρώπους που φοβούνται και για οικογένειες που διαλύονται».

Η αντίδραση του κοινού παραμένει βαθιά διχασμένη: άλλοι σταματούν για να φωτογραφηθούν εκφράζοντας την οργή τους, άλλοι ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να δηλώσουν τη στήριξή τους. Όπως είπε ένας υποστηρικτής έξω από την εκκλησία στο Ντένταμ, «ζούμε σε μη κανονικές εποχές, και δεν μπορούμε να κάνουμε Χριστούγεννα σαν να μη συμβαίνει τίποτα».

Με πληροφορίες από Associated Press