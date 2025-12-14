Ο Μερτς συνέκρινε τον Πούτιν με τον Χίτλερ: «Δεν θα σταματήσει»

Συγκρίνοντας τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Αδόλφο Χίτλερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι οι φιλοδοξίες της Μόσχας δεν θα περιοριστούν, αποκλειστικά, στην Ουκρανία.

Μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου σε κομματικό συνέδριο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) στη Βαυαρία, ο Μερτς έκανε αναφορά στο ιστορικό προηγούμενο του 1938, όταν οι Σύμμαχοι παραχώρησαν το Σουδητικό τόξο της Τσεχοσλοβακίας στη ναζιστική Γερμανία.

«Όπως το Σουδητικό δεν ήταν αρκετό το 1938, έτσι και ο Πούτιν δεν θα σταματήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αν πέσει η Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί. Πρόκειται για έναν επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, και απέναντι στην Ευρώπη».

Μερτς: «Στόχος του Πούτιν η Σοβιετική Ένωση»

Ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι ο απώτερος στόχος του Κρεμλίνου είναι «μια θεμελιώδης αλλαγή των ευρωπαϊκών συνόρων» και η αποκατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης στα παλαιά της όρια. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μερτς, σε στενό συντονισμό με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, έχει πρωτοστατήσει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες στήριξης του Κιέβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο συζητούν αυτό το Σαββατοκύριακο προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενόψει κρίσιμης συνάντησης τη Δευτέρα με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών.

Στο Βερολίνο βρίσκεται επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μερτς και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με αμερικανική στήριξη, το οποίο -σύμφωνα με πληροφορίες- περιλαμβάνει και εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται είναι η μετατροπή της περιοχής του Ντονμπάς σε ζώνη ελεύθερου εμπορίου, όπου θα μπορούν να δραστηριοποιούνται αμερικανικές εταιρείες.

Οι δηλώσεις Μερτς αναμένεται να πυροδοτήσουν νέο γύρο αντιδράσεων, καθώς ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στη Μόσχα και ενισχύουν το επιχείρημα όσων θεωρούν ότι οποιαδήποτε «υποχώρηση» θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα, ευρύτερη ευρωπαϊκή κρίση ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Politico