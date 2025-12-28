Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Σκέψεις περί ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Η τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι, φέρνει στο προσκήνιο την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στη Νέα Νότια Ουαλία, με τις αρχές να εξετάζουν ακόμη και την ανάπτυξη στρατού για την προστασία τους.

Η πιθανότητα ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων στη Νέα Νότια Ουαλία δεν έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός Κρίς Μίνς, ως ένα από τα μέτρα που εξετάζονται μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Ο κ. Μίνς ενημέρωσε επίσης ότι οι κάτοικοι του Σίδνεϊ θα πρέπει να περιμένουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών με πλήρη οπλισμό, τόσο πριν όσο και μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης», επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. «Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα προγράμματα και τα μέτρα ασφαλείας στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η κατάσταση όπως έχει τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση να ανοικοδομήσουμε την εβραϊκή ζωή στο Σίδνεϊ. Επομένως, δεν πρόκειται να αφαιρέσω τίποτα από αυτό», συνέχισε.

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, ένα έγγραφο της 26ης Νοεμβρίου από την Ομάδα Ασφάλειας της Εβραϊκής Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας προειδοποιούσε την αστυνομία για «αυξημένο κίνδυνο βίαιου αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Χανουκά δίπλα στη θάλασσα».

Ο κ. Μίνς τόνισε επίσης ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα όπλισης της Ομάδας Περιφρούρησης και Ασφάλειας, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε άδεια να φέρει όπλα.

«Από όσα έμαθα και από δημοσιεύματα, η CSG ήταν σε επαφή με την Αστυνομία της ΝΝΟ, αλλά, όπως έχει δείξει τραγικά η ιστορία, η παρουσία των αστυνομικών δεν ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει την απειλή», κατέληξε.

