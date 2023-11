Τρανς γυναίκες ευχαρίστησαν τον πάπα Φραγκίσκο- «Χρειαζόμαστε λίγη αγάπη»

Η παραθαλάσσια πόλη Τορβαϊάνικα βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νότια του Βατικανού. Αλλά για τις τρανς γυναίκες που ζουν εκεί, έμοιαζε να απέχει έτη φωτός, μέχρι την προσέγγιση από την Καθολική Εκκλησία, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της καραντίνας της COVID-19 και οδήγησε τελικά σε πρόσκληση για γεύμα με τον πάπα Φραγκίσκο σήμερα. Κυριακή.

Η 55χρονη Κλαούντια Βικτόρια Σάλας και η Κάρλα Σεγκόβια, 46 ετών- αμφότερες από την Αργεντινή- ήταν σε μια ομάδα τρανς ανθρώπων, ανάμεσα σε περίπου 1.200 φτωχούς και άστεγους, που προσκλήθηκαν στο γεύμα της Καθολικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών.

Προς έκπληξή της, η Σάλας, πρώην σεξεργάτρια, βρέθηκε να κάθεται απέναντι από τον Πάπα, ο οποίος είναι επίσης Αργεντινός, στο κεντρικό τραπέζι του αμφιθεάτρου, όπου ο ποντίφικας πραγματοποιεί τις γενικές ακροάσεις του τον χειμώνα. «Εμείς οι τρανς γυναίκες εδώ στην Ιταλία νιώθουμε λίγο πιο ανθρώπινες, χάρη στο γεγονός ότι ο πάπας Φραγκίσκος μας φέρνει πιο κοντά στην Εκκλησία, που είναι κάτι πολύ όμορφο», δήλωσε η Κάρλα Σεγκόβια, επίσης σεξεργάτρια. «Επειδή χρειαζόμαστε λίγη αγάπη», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, το γραφείο του Βατικανού σχετικά με το δόγμα εξέδωσε δήλωση σύμφωνα με την οποία τα τρανς άτομα μπορούν να γίνονται ανάδοχοι σε ρωμαιοκαθολικές βαπτίσεις, μάρτυρες σε θρησκευτικούς γάμους και να λάβουν κι οι ίδιοι το βάπτισμα.

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην εκκλησία χαιρέτισαν την κίνηση, ενώ οι συντηρητικοί την καταδίκασαν, κατηγορώντας τον πάπα Φραγκίσκο ότι στέλνει στους πιστούς συγκεχυμένα μηνύματα σχετικά με τη «σεξουαλική ηθική».

Ο 86χρονος πάπας Φραγκίσκος, προσπάθησε να κάνει την Εκκλησία πιο φιλόξενη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα χωρίς να αλλάξει τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης μιας που λέει ότι η έλξη για το ίδιο φύλο δεν είναι αμαρτία, αλλά οι σεξουαλικές πράξεις με άτομα του ίδιου φύλου είναι.

Στο αποκορύφωμα της πανδημίας της COVID-19, ο πατήρ Αντρέα Κονότσια, πάστορας της ενορίας της Ευλογημένης Άμωμης Παρθένου στην Τορβαϊάνικα βοήθησε την κοινότητα των τρανς γυναικών με τρόφιμα και άλλη βοήθεια.

Οι πόροι της ενορίας ήταν περιορισμένοι εκείνη την εποχή, οπότε ο πάστορας ζήτησε βοήθεια από τον καρδινάλιο που διαχειρίζεται τις φιλανθρωπικές οργανώσεις του πάπα. Εκτός από την αποστολή χρημάτων, ο καρδινάλιος κανόνισε να κάνουν εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό στο Βατικανό και να συναντήσουν τον πάπα. «Για εμάς, είναι ο άγιος μας», δήλωσε η Σάλας για τον Κονότσια την περασμένη εβδομάδα.

Σήμερα, ο Κονότσια έφτασε στο Βατικανό με λεωφορείο μαζί με περίπου 50 φτωχούς από την ενορία του, μεταξύ των οποίων και τρανς γυναίκες.

«Αυτή είναι μια φανταστική ευκαιρία για όλα εμάς τα τρανς άτομα», είπε η Σεγκόβια, καθώς έμπαινε στην αίθουσα. «Στέλνω στον Πάπα ένα μεγάλο φιλί».

Italy's transgender women thank pope for making them feel 'more human' https://t.co/QXDArlH6M7 pic.twitter.com/GHqRJGsIqB