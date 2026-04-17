Ίσως μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ ο Τραμπ: Ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα», επαναλαμβάνει

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον σύντομο τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο.

Η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων, στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές, είναι - κατά τον Αμερικανό πρόεδρο- πιθανή, ενώ ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μη χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν» και πρόσθεσε, παράλληλα, ότι είναι πιθανό να μεταβεί και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ, εάν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί εκεί.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα»

Λίγο αργότερα, σε άλλες δηλώσεις που έκανε από το Λας Βέγκας, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Στο μεταξύ, πηγή από το Πακιστάν -που έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή- επιβεβαίωσε ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές συζητήσεις και εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία.

ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης και, μέσα σε διάστημα 60 ημερών, θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη συμφωνία, επεσήμανε η πηγή, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Η λεπτομερής συμφωνία έρχεται αργότερα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επί της αρχής και τα τεχνικά ζητήματα έρχονται στη συνέχεια», διευκρίνισε.

Άλλη διπλωματική πηγή δήλωσε ότι βασικός μεσολαβητής του Πακιστάν, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού της χώρας, αρχιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε συνομιλίες στην Τεχεράνη από την Τετάρτη και έχει σημειώσει πρόοδο σε «ακανθώδη θέματα».

Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε 10ήμερη κατάπαυση πυρός στον Λίβανο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του 10ημερη κατάπαυση πυρός στον Λίβανο.

Πριν την ανακοίνωση προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν χαρακτήρισε τις απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ «σοβαρό λάθος», μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για την 10ήμερη κατάπαυση πυρός στον Λίβανο:

«Είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο αυτοί ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (12 ώρα Ελλάδος).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον σπουδαίο υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο. Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Ραζίν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν τιμή μου να συμβάλω στην επίλυση 9 πολέμων σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος μου - οπότε ας το ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ!».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

