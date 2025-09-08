Τραμπ: «Σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα, θα πάρουμε πίσω τους ομήρους»

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφος επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη χθες Κυριακή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, εν μέσω εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. «Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

👀 Trump re: Israeli hostages in Gaza:



“It could be a little bit less than 20...they tend to die…



“We have about 38 bodies. Bodies.”



Israel has said 20 of the 48 are believed to be alive.



He added: “I think we're going to have a deal in Gaza very soon." pic.twitter.com/qEWocf8RAS — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) September 8, 2025

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

«Αν παραδοθεί η Χαμάς, ο πόλεμος ίσως τελειώσει αμέσως»

Το Ισραήλ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να παραδοθεί την Κυριακή, τα στρατιωτικά πλήγματα ισοπεδώνουν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αμέσως, εάν η Χαμάς απελευθέρωνε τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και κατέθετε τα όπλα της. «Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με πολιτικά μέσα», δήλωσε.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε απάντησή του, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα κατέθετε τα όπλα, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους, εάν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μια στάση που αποτελεί εδώ και καιρό τη θέση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης.