Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μιλώντας με δραματικούς τόνους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ευρώπη δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες» και προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες «καταρρέουν» λόγω της πολιτικής ορθότητας

Φωτ: EPA, αρχείου
Με έναν λόγο γεμάτο εθνικιστική ρητορική, αμφισβήτηση της κλιματικής αλλαγής και επιθέσεις κατά των «παγκοσμιοποιημένων θεσμών», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε την Τρίτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πιστός στο δόγμα «America First», κατηγόρησε τα Ηνωμένα Έθνη ότι υπονομεύουν την παγκόσμια ασφάλεια και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο μεταναστευτικό, το οποίο χαρακτήρισε «τη νούμερο ένα πολιτική κρίση της εποχής μας».

Μιλώντας με δραματικούς τόνους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ευρώπη δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες» και προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες «καταρρέουν» λόγω της πολιτικής ορθότητας που εμποδίζει τα κράτη να προστατεύσουν τα σύνορά τους. «Είστε καταδικασμένοι να χάσετε την κληρονομιά σας αν δεν σταματήσετε αυτήν την εισβολή», είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η αναφορά του Τραμπ στην Ελλάδα

Στο σημείο αυτό ο Τραμπ επικαλέστηκε στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, λέγοντας ότι το 2024 «σχεδόν το 50% των κρατουμένων στη Γερμανία ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία το ποσοστό ήταν 53%, στην Ελλάδα 54% και στην Ελβετία 72%». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «όταν οι φυλακές γεμίζουν με αιτούντες άσυλο που ανταποδίδουν την καλοσύνη με εγκλήματα, τότε είναι καιρός να μπει τέλος στο αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Ωστόσο, η εικόνα που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αντιστοιχεί πλήρως στα διαθέσιμα δεδομένα. Πράγματι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση SPACE I του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι αλλοδαποί κρατούμενοι αποτελούσαν το 54% του συνολικού πληθυσμού των ελληνικών φυλακών το 2024. Όμως ο όρος αφορά ξένους υπηκόους γενικά, δηλαδή περιλαμβάνονται πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ, νόμιμοι μετανάστες και άτομα χωρίς χαρτιά. Σε καμία περίπτωση δεν τεκμηριώνεται ότι όλοι αυτοί είναι «παράνομοι μετανάστες» ή «αιτούντες άσυλο», όπως υποστήριξε ο Τραμπ.

Επιθέσεις σε ΟΗΕ και κλιματική αλλαγή

Παράλληλα, ο Τραμπ κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί την εισβολή στα δυτικά σύνορα» και χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία». Προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν τις «πράσινες πολιτικές» τις οποίες συνέδεσε με «οικονομική καταστροφή», επαναφέροντας το δόγμα της επιστροφής σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

