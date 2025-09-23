Τραμπ στον ΟΗΕ: «Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη» – Σφοδρή επίθεση στην Ευρώπη για το Μεταναστευτικό

Με λόγια που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε την Τρίτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να κηρύξει το τέλος της «πράσινης ατζέντας» και να καταγγείλει τη μετανάστευση ως «τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ», υποστηρίζοντας πως οι επιστημονικές προειδοποιήσεις ήταν «λάθος» και «προϊόν ηλιθίων». Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που, όπως είπε, «οδηγούν στη χρεοκοπία». «Αν δεν ξεφύγετε από αυτήν την πράσινη απάτη, οι χώρες σας θα αποτύχουν», δήλωσε.

Στρέφοντας το βλέμμα του προς την Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια «διπλή μάστιγα ενέργειας και μετανάστευσης» που, κατά τη γνώμη του, «καταστρέφει την ήπειρο». Απευθυνόμενος άμεσα σε ευρωπαίους ηγέτες είπε: «Το κάνετε γιατί θέλετε να είστε πολιτικά ορθοί. Και καταστρέφετε την κληρονομιά σας». Ανέφερε μάλιστα την Ελλάδα ως παράδειγμα, ισχυριζόμενος ότι «το 54% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί».

Σφοδρή κριτική Τραμπ στον ΟΗΕ

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τους πολέμους» και ότι «το μόνο που παράγει είναι επιστολές χωρίς αντίκρισμα». «Το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν ένα χαλασμένο ασανσέρ κι έναν χαλασμένο αυτόματο υποβολέα», είπε ειρωνικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που ο ίδιος διακηρύσσει δεν είχαν καμία υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα.

«Έβαλα τέλος σε 7 πολέμους»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι στη διάρκεια της προεδρίας του «τερμάτισε επτά πολέμους που θεωρούνταν ατελείωτοι», αναφέροντας συγκρούσεις σε περιοχές όπως η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη, το Κόσοβο και η Σερβία, το Κονγκό και η Ρουάντα, το Πακιστάν και η Ινδία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αίγυπτος και η Αιθιοπία. «Κανένας πρόεδρος, κανένας πρωθυπουργός, καμία χώρα δεν έχει κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», τόνισε, για να προσθέσει ότι ο ΟΗΕ «δεν βοήθησε ούτε καν προσπάθησε» σε αυτές τις υποτιθέμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

Γάζα και το παλαιστινιακό ζήτημα

Σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ο Τραμπ κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει άμεσα «όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς». Παράλληλα, επιτέθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώρισαν μονομερώς παλαιστινιακό κράτος, υποστηρίζοντας πως «αυτό είναι ανταμοιβή στη Χαμάς για τις θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου».

Ουκρανία και Ρωσία

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε πως «θα έπρεπε να ήταν μια γρήγορη μικρή σύγκρουση», που δεν θα είχε ξεκινήσει καν αν εκείνος ήταν πρόεδρος από το 2021. Απείλησε με νέους «πολύ ισχυρούς δασμούς» σε βάρος της Ρωσίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι κυρώσεις δεν θα έχουν αποτέλεσμα όσο η Κίνα και ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια. «Χρηματοδοτείτε τον πόλεμο εναντίον σας», είπε.

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής»

Η ομιλία περιείχε και έντονη δόση αυτοπροβολής, με τον Τραμπ να παρουσιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «την πιο δυνατή και πιο σεβαστή χώρα στον κόσμο». Δήλωσε ότι η αμερικανική οικονομία είναι «μεγαλύτερη και καλύτερη από ποτέ», με τον πληθωρισμό να έχει «νικηθεί» και μόνο τον χρηματιστηριακό δείκτη και τους μισθούς των εργαζομένων να ανεβαίνουν.

Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική του στους δασμούς, λέγοντας ότι «είναι μηχανισμός άμυνας» και υποσχέθηκε συνέχιση της σκληρής στάσης απέναντι στο εμπόριο.

Δεν παρέλειψε να επιτεθεί στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, με συγκρίσεις για την κατάσταση της οικονομίας και την εικόνα των ΗΠΑ στον κόσμο. Επικαλέστηκε ακόμη τη μείωση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον, προσκαλώντας ηγέτες να δειπνήσουν μαζί του στην «απόλυτα ασφαλή», όπως είπε, πρωτεύουσα.