Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος επιτίθενται στο CNN εξαιτίας άρθρου για τον πόλεμο στο Ιράν

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος, που επικρίνουν σε γενικές γραμμές, την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν από τα ΜΜΕ, επιτέθηκαν ειδικότερα στο CNN, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης.

O επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ αφιέρωσε ένα μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή στο να εκφράσει τη λύπη του για τη μιντιακή κάλυψη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ αρνητική.

Ο ίδιος κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, αφού το δίκτυο μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον κίνδυνο του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

«Απολύτως γελοίο», απάντησε ο Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας: «Όσο νωρίτερα ο Ντέιβιντ Έλισον πάρει τον έλεγχο αυτού του δικτύου, τόσο το καλύτερο!».

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου Paramount Skydance, που θεωρείται σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής».

«Εδώ και δεκαετίες το Πεντάγωνο ανέμενε το απεγνωσμένο και παράλογο κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ και αυτό αποτελούσε μέρος των σχεδίων της διοίκησης Τραμπ πολύ προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Epic Fury», έγραψε στο Χ.

Ο Στίβεν Σεούνγκ, διευθυντής Eπικοινωνίας του Λευκού Οίκου, επανέλαβε τις κατηγορίες.

Απαντώντας σε έναν λογαριασμό στο Χ που ρωτούσε: «Είναι φυσιολογικό ο στρατός να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα διοικούνται;», εκείνος έγραψε: «Ναι, 100%. Όταν τα ΜΜΕ που ψεύδονται, όπως το CNN, δημοσιεύουν ψευδείς πληροφορίες, είναι απολύτως λογικό να σχολιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα άθλια μέσα ενημέρωσης».

