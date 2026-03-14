Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος επιτίθενται στο CNN εξαιτίας άρθρου για τον πόλεμο στο Ιράν

Σε ανοιχτή σύγκρουση με το CNN πέρασαν το Πεντάωνο και ο Λευκός Οίκος, έπειτα από δημοσίευμα του δικτύου που αμφισβητεί την ετοιμότητα της επιχείρησης των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ CNN Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος, που επικρίνουν σε γενικές γραμμές, την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν από τα ΜΜΕ, επιτέθηκαν ειδικότερα στο CNN, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης.

O επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ αφιέρωσε ένα μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή στο να εκφράσει τη λύπη του για τη μιντιακή κάλυψη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ αρνητική.

Ο ίδιος κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, αφού το δίκτυο μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον κίνδυνο του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

«Απολύτως γελοίο», απάντησε ο Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας: «Όσο νωρίτερα ο Ντέιβιντ Έλισον πάρει τον έλεγχο αυτού του δικτύου, τόσο το καλύτερο!».

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου Paramount Skydance, που θεωρείται σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής».

«Εδώ και δεκαετίες το Πεντάγωνο ανέμενε το απεγνωσμένο και παράλογο κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ και αυτό αποτελούσε μέρος των σχεδίων της διοίκησης Τραμπ πολύ προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Epic Fury», έγραψε στο Χ.

Ο Στίβεν Σεούνγκ, διευθυντής Eπικοινωνίας του Λευκού Οίκου, επανέλαβε τις κατηγορίες.

Απαντώντας σε έναν λογαριασμό στο Χ που ρωτούσε: «Είναι φυσιολογικό ο στρατός να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα διοικούνται;», εκείνος έγραψε: «Ναι, 100%. Όταν τα ΜΜΕ που ψεύδονται, όπως το CNN, δημοσιεύουν ψευδείς πληροφορίες, είναι απολύτως λογικό να σχολιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα άθλια μέσα ενημέρωσης».

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε τα αντίποινα για το πλήγμα στο Χαργκ: Καλεί τους κατοίκους των ΗΑΕ σε εκκενώσεις

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός των ΗΑΕ και των οικιστικών τους κέντρων καλείται να εκκενώσει λιμάνια, αποβάθρες και τις περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις
THE LIFO TEAM
Τα κατοικίδια που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή

Τα κατοικίδια που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία διευκολύνει προσωρινά την επιστροφή πολιτών της μαζί με κατοικίδια από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που καταφύγια στο Ντουμπάι λένε ότι γεμίζουν από ζώα που μένουν πίσω λόγω του πολέμου με το Ιράν.
THE LIFO TEAM
Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής

Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής

Η Νέα Υόρκη αποκτά για πρώτη φορά ειδικό γραφείο για θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την Taylor Brown να γίνεται το πρώτο τρανς πρόσωπο που αναλαμβάνει την ηγεσία γραφείου ή υπηρεσίας του δήμου.
THE LIFO TEAM
«Είστε χειρότεροι ο ένας από τον άλλον»: Ιρανοί αντικαθεστωτικοί στρέφονται κατά του Τραμπ

«Είστε χειρότεροι ο ένας από τον άλλον»: Ιρανοί αντικαθεστωτικοί στρέφονται κατά του Τραμπ

Από την ελπίδα στην απογοήτευση φαίνεται να περνά η στάση πολλών Ιρανών, καθώς ο πόλεμος και οι αεροπορικές επιδρομές εντείνουν την καταστροφή και την αβεβαιότητα στη χώρα τους
THE LIFO TEAM
ΕΚΡΗΞΗ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΕΒΡΑΙΚΟ, ΣΧΟΛΕΙΟ

Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Στοχευμένη επίθεση» καταγγέλλει η δήμαρχος

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων διεθνώς έχουν ενταθεί λόγω των πρόσφατων επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης
THE LIFO TEAM
 
 