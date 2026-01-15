ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ για Ιράν: Αμφιβάλλω αν ο Ρεζά Παχλαβί έχει την υποστήριξη για να ηγηθεί

«Φαίνεται πολύ ευγενικός, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα πήγαινε στη χώρα του» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος

Φωτ. EPA
Το Ιράν βρίσκεται σε ένταση τις τελευταίες εβδομάδες, με τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της κληρικής κυβέρνησης να συνεχίζονται σε πολλές πόλεις.

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν πυροδοτήθηκαν από την οργή για την καταπίεση, τις κοινωνικές ανισότητες και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι Αρχές απαντούν με αυστηρά μέτρα ελέγχου, περιορισμούς και συλλήψεις.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης ή για μια νέα πολιτική αναταραχή στη χώρα.

Στο φόντο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε ανοιχτά την ικανότητα του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν, να ηγηθεί της χώρας.

Ο 65χρονος ζει εκτός Ιράν από πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και έχει γίνει σημαντική φωνή στις πρόσφατες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης της χώρας.

Παρά το γεγονός αυτό, ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στο Ιράν.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «φαίνεται πολύ ευγενικός», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός Ιράν για να αναλάβει την εξουσία.

Παρά τις επανειλημμένες απειλές παρέμβασης υπέρ των διαδηλώσεων κατά της κληρικής εξουσίας, ο Τραμπ αποφεύγει να εκφράσει πλήρη στήριξη στον Παχλαβί.

«Φαίνεται πολύ ευγενικός, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα πήγαινε στη χώρα του. Και, στην πραγματικότητα, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν η χώρα του θα δεχόταν την ηγεσία του. Αν το έκανε, για μένα θα ήταν εντάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά, λίγες ημέρες αφότου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να τον συναντήσει.

Με πληροφορίες από Guardian

