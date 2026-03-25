Τραμπ για 25η Μαρτίου: «Αντλούμε έμπνευση από την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού»

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε επίσημη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακηρύσσει την ημέρα ως «εθνική ημέρα εορτασμού της ελληνικής και αμερικανικής δημοκρατίας».

Στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζει τους ισχυρούς ιστορικούς και ιδεολογικούς δεσμούς που συνδέουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με την Αμερικανική Επανάσταση του 1776, αναδεικνύοντας τις κοινές δημοκρατικές αξίες που αποτελούν τη βάση των δύο χωρών.

«Οι χώρες μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία, δοκιμασμένες μέσα από αγώνες και αισιόδοξες για ένα λαμπρό μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διακήρυξη αποτίει φόρο τιμής στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, εξυμνώντας το θάρρος και την αντοχή τους απέναντι σε αιώνες ξένης κυριαρχίας.

Όπως επισημαίνεται, οι Έλληνες «αποτίναξαν τα δεσμά της τυραννίας», αναβίωσαν τα ιδανικά της ελευθερίας που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και επιβεβαίωσαν τον ρόλο της χώρας ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Παράλληλα, τονίζεται ότι Ελλάδα και ΗΠΑ παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης και της υπεράσπισης κοινών ιδανικών στη διεθνή σκηνή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ιστορικές ομοιότητες των δύο εθνών. Η διακήρυξη σημειώνει ότι πολύ πριν από την ίδρυση των ΗΠΑ, οι αρχές της αυτοδιοίκησης είχαν ήδη αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι πολίτες συμμετείχαν άμεσα στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Το δημοκρατικό αυτό πνεύμα διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες και αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την Επανάσταση του 1821, έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από θυσίες και βαθιά πίστη στην αυτοδιάθεση.

Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ θεμελιώθηκαν πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατικής διακυβέρνησης, με κοινές αξίες όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας.

Η διακήρυξη αναγνωρίζει επίσης τη σημαντική συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην αμερικανική κοινωνία. Όπως αναφέρεται, οι Ελληνοαμερικανοί έχουν διακριθεί για την επιχειρηματικότητα, την προσήλωση στις αξίες και τη συμβολή τους στη δημοκρατική ζωή της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς οι ΗΠΑ πλησιάζουν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας τους, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να αντλούν έμπνευση από τον διαχρονικό αγώνα της Ελλάδας για ελευθερία.

Κλείνοντας, επαναβεβαίωσε τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την κοινή τους πορεία που βασίζεται στη δημοκρατία, την ανθεκτικότητα και την προσήλωση στην ελευθερία.

«Σε αυτή την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε αυτό το ακατάβλητο πνεύμα που ενέπνευσε τους ιδρυτές μας και συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», καταλήγει η διακήρυξη.

Με πληροφορίες από greekcitytimes.com