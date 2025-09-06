ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ εναντίον τρανς ατόμων: «Πόλεμος» στις ΗΠΑ για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή

Θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ: οργανώσεις υπέρ της οπλοκατοχής καταγγέλλουν την κυβέρνηση Τραμπ για σχέδιο απαγόρευσης όπλων σε τρανς μετά το μακελειό στη Μινεσότα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Οι οργανώσεις υπέρ της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ στράφηκαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ, μετά τις αναφορές ότι εξετάζεται σχέδιο απαγόρευσης της κατοχής όπλων από τρανς Αμερικανούς. Η συζήτηση άνοιξε στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης σε καθολικό σχολείο στη Μινεσότα στις 27 Αυγούστου, που άφησε πίσω της δύο νεκρά παιδιά και 17 τραυματίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης συζήτησαν εσωτερικά το ενδεχόμενο νέων κανονισμών που θα περιόριζαν τη δυνατότητα τρανς ατόμων να κατέχουν όπλα.

Η Εθνική Ένωση Όπλων (NRA) αντέδρασε έντονα, τονίζοντας: «Η Δεύτερη Τροπολογία δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Η NRA υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων των νομοταγών Αμερικανών να αγοράζουν, να κατέχουν και να χρησιμοποιούν όπλα». Η οργάνωση ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει ποτέ πολιτικές που «στερούν αυθαίρετα» συνταγματικά δικαιώματα χωρίς τη δέουσα νομική διαδικασία.

Τα δικαστικά αρχεία αποκάλυψαν ότι η 23χρονη Robin Westman, η οποία είχε υποβάλει αίτηση αλλαγής ονόματος λόγω ταυτότητας φύλου το 2020, ήταν ο δράστης της επίθεσης και αυτοκτόνησε μετά το μακελειό.

Η Second Amendment Foundation (SAF), άλλη μια ισχυρή οργάνωση υπέρ της οπλοκατοχής, καταδίκασε την πιθανότητα νέων περιορισμών: «Η Δεύτερη Τροπολογία ισχύει για όλους τους Αμερικανούς. Δεν μπορεί να τιμωρείται μια ολόκληρη ομάδα πολιτών για τις πράξεις ενός ατόμου». Η SAF τόνισε ότι η αφαίρεση του δικαιώματος οπλοκατοχής μπορεί να γίνει μόνο μετά από «μακρά και τεκμηριωμένη νομική διαδικασία» που αποδεικνύει κίνδυνο για την κοινωνία. «Η απογύμνωση τρανς ατόμων από τα δικαιώματά τους, μόνο λόγω ταυτότητας φύλου, αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στις αρχές της δικαιοσύνης», σημείωσε η οργάνωση.

Τέλος, η Gun Owners of America, με πάνω από δύο εκατομμύρια μέλη, συντάχθηκε με τις υπόλοιπες οργανώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ για μια πολιτική που θεωρείται «αντισυνταγματική και επικίνδυνη». Το θέμα προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς αγγίζει δύο από τις πιο «καυτές» κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις της εποχής: τα δικαιώματα των τρανς και την οπλοκατοχή.

Με πληροφορίες από Newsweek

