ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νταντά στη Γαλλία κατηγορείται ότι δηλητηρίασε τους εργοδότες της λόγω αντισημιτισμού

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, παρότι κατά την κράτησή της είχε παραδεχθεί τις πράξεις της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΤΑΝΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Μια νταντά στη Γαλλία δικάζεται καθώς κατηγορείται ότι δηλητηρίασε λόγω αντισημιτισμού τους γονείς των παιδιών μιας οικογένειας στην οποία εργαζόταν τον Ιανουάριο του 2024.

Όπως έγινε γνωστό, η νταντά χρησιμοποίησε απορρυπαντικά για να δηλητηριάσει τους γονείς, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες στην έναρξη της δίκης της στο πλημμελειοδικείο της Ναντέρ, στην περιοχή του Παρισιού.

Οι κατηγορίες για τη δηλητηρίαση των γονέων

Σε βάρος της κατηγορούμενης έχει ασκηθεί δίωξη για χορήγηση επιβλαβών ουσιών που προκάλεσαν πλήρη αδυναμία εργασίας, άνω των 8 ημερών, με την επιβαρυντική περίσταση του αντισημιτισμού. Διώκεται επίσης για χρήση ενός πλαστογραφημένου εγγράφου, δηλαδή μιας πλαστής ταυτότητας βελγικής υπηκοότητας. 

«Δεν είδα ποτέ προϊόντα καθαρισμού ή απορρυπαντικά στο σπίτι της κυρίας Τ.», διαβεβαίωσε η πρώην νταντά ενώπιον του δικαστηρίου. 

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η 40χρονη τότε νταντά, είχε αρχικά παραδεχθεί πως είχε εισαγάγει προϊόντα καθαρισμού σε μπουκάλια με αλκοολούχα ποτά και σε καλλυντικά, σύμφωνα το παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). 

Ερωτηθείσα σχετικά με τα κίνητρά της, η κατηγορούμενη είχε τότε απαντήσει: «επειδή έχουν χρήματα και εξουσία, δεν θα έπρεπε ποτέ να εργαστώ για μία εβραία», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το AFP. 

Η πρώην εργοδότριά της, μια μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 2, 5 και 7 ετών, είχε καταθέσει μήνυση την 30η Ιανουαρίου του 2024 στο αστυνομικό τμήμα του Λεβαλουά-Περέ (περιοχή του Παρισιού), αφού είχε παρατηρήσει ότι ένα μπουκάλι κρασί μύριζε σαν απορρυπαντικό, ένας χυμός σταφυλιού είχε την οσμή χλωρίνης και το ντεμακιγιάζ της τής έκαιγε τα μάτια. 

Οι ερευνητές βρήκαν ίχνη καθαριστικού προϊόντος, τοξικού για τους ανθρώπους, σε πολλά σημεία του σπιτιού: σε μπουκάλια κρασί, αλκοόλ και σε χυμούς, σε ένα πιάτο με ζυμαρικά που είχαν μαγειρευτεί με ουίσκι, όπως και σε ένα προϊόν ντεμακιγιάζ. 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο μισό λεπτό πριν φτάσουν οι Αρχές

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Η έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως χαλασμένες και σπασμένες κάμερες και έλλειψη συντονισμού στο διασημότερο μουσείο του κόσμου
LIFO NEWSROOM
Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Διεθνή / Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Τόμας Μαρκλ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες - Εξέφρασε την επιθυμία να συμφιλιωθεί με την κόρη του αλλά και να γνωρίσει τα εγγόνια του πριν φύγει από τη ζωή
LIFO NEWSROOM
Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Διεθνή / Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία εντόπισε τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε κατάστημα McDonald’s στην Πενσιλβάνια
LIFO NEWSROOM
Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

Διεθνή / Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

«Ο FDA διεξάγει έρευνα σε βάθος σε διάφορες ηλικιακές ομάδες όσον αφορά πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού», σύμφωνα με το υπ. Υγείας
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, καθώς ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά τις πιέσεις να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
 
 