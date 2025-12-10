Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Η Μέγκαν Μάρκλ έστειλε γράμμα στον πατέρα της, Τόμας Μάρκλ, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες.

Ο 79χρονος Τόμας Μάρκλ σύμφωνα με τις πληροφορίες υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του από το γόνατο και κάτω, αφού ένας θρόμβος στο μηρό του φέρεται να έκοψε την κυκλοφορία του αίματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξέφρασε την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την κόρη του, λέγοντας ότι δε θέλει να πεθάνει αποξενωμένος από εκείνη.

Παράλληλα, ανέφερε πως θέλει να γνωρίσει τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, αλλά και τον σύζυγο της Μέγκαν, πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Μέγκαν Μάρκλ, κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες για να επικοινωνήσει ιδιωτικά με τον πατέρα της, όμως αυτό είχε καταστεί εξαιρετικά δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, με τη βοήθεια «αξιόπιστων και έμπιστων επαφών», η επιστολή της παραδόθηκε με ασφάλεια.

Όπως αναφέρεται, η προσπάθεια εντοπισμού του στο νοσοκομείο δεν ήταν εύκολη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει κανένα μήνυμα στο τηλέφωνό του, ενώ το περιβάλλον της Μέγκαν Μαρκλ σημείωσε ότι δε διαθέτει τον αριθμό του και θεωρεί πως δεν έχει μαζί του τη συσκευή κατά τη νοσηλεία.

Μάλιστα παρότι η Μέγκαν Μαρκλ τού έστειλε email, εκείνος, όπως αναφέρει η Mail on Sunday, «δε χρησιμοποιεί ποτέ email».

Το χρονικό της ρήξης της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι επικοινώνησε με τον πατέρα της», δήλωσε εκπρόσωπος της Δούκισσας του Σάσεξ στο People. Η ενημέρωση έρχεται μετά τη δήλωση του γιου του Τόμας, του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, στη Daily Mail, ότι ο 81χρονος υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο στις 3 Δεκεμβρίου στις Φιλιππίνες - όπου οι δυο τους διαμένουν από τις αρχές του έτους - αφού ένας θρόμβος στο μηρό του φέρεται να έκοψε την κυκλοφορία του αίματος.

Περιέγραψε την επείγουσα επέμβαση ως «ζήτημα ζωής ή θανάτου», λέγοντας ότι το πόδι του πατέρα του είχε γίνει «μπλε και μετά μαύρο», πριν οι γιατροί κρίνουν ότι ο ακρωτηριασμός ήταν απαραίτητος.

Η 44χρονη Μέγκαν Μαρκλ είναι αποξενωμένη από τον πατέρα της από το 2018, λίγο πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι. Η ρήξη ξεκίνησε αφού ο Τόμας Μαρκλ παραδέχτηκε ότι είχε σκηνοθετήσει φωτογραφίες για παπαράτσι και, σύμφωνα με τη Μέγκαν, δεν ήταν ειλικρινής μαζί της σχετικά με τις επαφές του με τον Τύπο.

Στη συνέντευξή της το 2021 με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μέγκαν είπε πως ένιωσε ότι η σχέση είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. «Έχω χάσει τον πατέρα μου», είχε δηλώσει τότε. Στο ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix την επόμενη χρονιά, ο Χάρι είπε ότι «πήρε πάνω του» μέρος της ευθύνης για την αποξένωση. «Είχε πατέρα πριν από όλο αυτό και τώρα δεν έχει», είπε, προσθέτοντας: «Αν η Μεγκ δεν ήταν μαζί μου, τότε ο πατέρας της θα ήταν ακόμη ο πατέρας της».

