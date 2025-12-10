Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη - Ένας νεκρός

Ένα άτομο εντοπίστηκε νεκρό σε κεντρική αγορά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο κτίριο την Τετάρτη.

«Δυστυχώς, κατά τη διαδικασία κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο νεκρό», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

A huge fire in St. Petersburg, Russia. Market is burning. Probably not connected to any attacks, but still looks lit 🔥 pic.twitter.com/9W2wyyGA8P

❗️⚠️🇷🇺 - A fire broke out at the Pravoberezhny Market, one of the largest markets in St. Petersburg, Russia. The blaze covered an area of 300 square meters, according to the Russian Emergency Situations Ministry (MChS). Thirty firefighters and six fire engines were deployed to… pic.twitter.com/ZVpF69Jc0e

Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία μέσα στο κτίριο προκάλεσε τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία κάλυψε σχεδόν 1.500 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

🔥💨 Some more footage from St.Petersburg, so-called russian federation. Almost the entire area is ablaze. Two people were injured in a fire at the Pravoberezhny Market: a woman inhaled carbon monoxide and a man jumped from the second floor. pic.twitter.com/BC9k54aiRN