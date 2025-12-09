Μήπως το διαφορετικό στυλ είναι αρκετό για να χαλάσει το φλερτ; Το «swag gap» θέτει νέους κανόνες

Οι νεότερες γενιές περνούν νέες ιδέες στα ραντεβού τους, δίνοντας βάση στις λεπτομέρειες και στο ντύσιμο των ατόμων με τα οποία βγαίνουν, θεωρώντας το καλό στυλ απαραίτητο κομμάτι του φλερτ.

Μία νέα τάση που «ακούει» στο όνομα «swag gap» κρίνει την στυλιστική ανισορροπία ως μεγάλο μειονέκτημα στα ραντεβού.

Οι νέοι λένε όχι στο «αταίριαστο» στυλ

Ο Ντίλον Εσκόρς είχε επιμεληθεί με προσοχή την εμφάνισή του για ένα ραντεβού, επιλέγοντας να φορέσει ένα πορτοκαλί φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ, ένα κοντό μπλουζάκι με χρώματα καμουφλάζ και τζιν με φαρδιά μπατζάκια. Το ντύσιμό του είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από το μαγαζί που σκόπευε να πάει.

Η συνοδός του, με την οποία έβγαινε εδώ και μερικούς μήνες, εμφανίστηκε με μαύρα κολάν, ένα oversize γκρι φούτερ και αθλητικά.

Το «casual chic» look δεν ήταν κάτι που άρεσε ιδιαίτερα στον Εσκόρς, ο οποίος είπε ότι η ενδυμασία της δεν ταίριαζε με την ατμόσφαιρα του μπαρ και θεώρησε την επιλογή της ως προσωπική προσβολή, αναφέροντας ότι το άτομο με το οποίο βγαίνει θέλει να είναι εμφανισιακά προσεγμένο.

Ο Εσκόρς είναι ακόμα ένας από τους νέους που προσπαθεί να μην επηρεάζεται στις σχέσεις του από αυτό που η γενιά του αποκαλεί «swag gap» (χάσμα στο στυλ). Ο όρος αναφέρεται σε μια θεμελιώδη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο δύο άτομα συμπεριφέρονται και παρουσιάζουν τον εαυτό τους στυλιστικά.

Για κάποιος το συγκεκριμένο χάσμα αποτελεί αιτία να βάλουν τέλος σε μία σχέση ή φλερτ, καθώς η στυλιστική διφορά αποτελεί για εκείνους ασυμφωνία που μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς.

Ο Εσκόρς άκουσε τερμάτισε τη νεοσύστατη σχέση λίγο μετά το ραντεβού. Σκοπεύει να εφαρμόσει μια πιο αυστηρή διαδικασία ελέγχου για να δει αν το στυλ του ταιριάζει με το άτομο με το οποίο βγαίνει, καθώς θέλει με το ταίρι του να είναι εμφανισιακά ταιριαστοί.

Το swag gap των διάσημων

Το συγκεκριμένο trend φαίνεται να πυροδοτήθηκε στον διαδικτυακό κόσμο από την ενδυματολογική διαφορά που παρατηρείται σε περιπτώσεις όπου, λόγου χάρη γυναίκες εμφανίζονταν σε εξόδους με τακούνια και άνδρες με πολύ χαλαρό στυλ και Crocs.

Αυτό αποτελεί, βέβαια, ένα μικρό παράδειγμα που δίνει μία «γεύση» για την στυλιστική ασυμφωνία δύο ατόμων.

Το 2023, η μοντέλο Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε ενώ πήγαινε σε μια εκδήλωση φορώντας ένα κόκκινο στράπλες φόρεμα με τακούνια και μια ταιριαστή τσάντα. Δίπλα της ήταν ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ, με ένα γκρι φούτερ με κουκούλα, σορτς και ένα ροζ καπέλο. Ο συνδυασμός των λευκών καλτσών και των κίτρινων Crocs του ξεχώριζε ως ένα ιδιαίτερο στυλιστικό... αμάρτημα.

Αρκετά έντυπα και ιστοσελίδες, όπως η New York Post, το Glamour και άλλα, σχολίασαν το γεγονός κάπως δηκτικά.

Πιο πρόσφατα, οι νεόνυμφοι Σελίνα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο έχουν επίσης κριθεί «ένοχοι» για το swag gap. Εμφανίστηκαν στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon εκείνη φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και τακούνια, ενώ ο σύζυγός της είχε σκισμένο τζιν και ένα ανοιχτό πουκάμισο.

Για μερικούς, το swag gap έχει λιγότερο να κάνει με αισθητική ασυμφωνία και περισσότερο με έλλειψη ισορροπίας στην αυτοεκτίμηση.

Το swag gap ως μέρος της προσωπικότητας

Η 24χρονη Ρόνι Γουάτς είπε ότι το να είσαι «swaggy» σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση, και το να αισθάνεσαι απειλή από την αυτοπεποίθηση του άλλου μπορεί να οδηγήσει σε swag gap. «Αν βλέπουν το swag σου ως απειλή για το δικό τους swag, τότε έχεις πρόβλημα», τόνισε.

Το «swag» αποτελεί μία λέξη που χρησιμοποιείται για κάποιον που αποπνέει αυτοεκτίμηση, στυλιστική άποψη και ιδιαιτερότητα χαρακτήρα. Κυρίως δείχνει «δυναμική» στην κοινωνική συνύπαρξη του ατόμου με άλλους.

Μια πρόκληση, σύμφωνα με την Γουάτς, είναι ότι το swag gap δεν είναι πάντα προφανές από την αρχή. Η Γουάτς βρισκόταν πρόσφατα σε μια «situationship» —όρος της Γενιάς Z για μια ρομαντική σχέση που βρίσκεται κάπου μεταξύ φιλίας και ερωτικής συνύπαρξης— με έναν άνδρα που αρχικά εξέφραζε θαυμασμό για τα επιτεύγματά της. Στη συνέχεια, άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια δυσαρέσκειας και ζήλιας και σύντομα συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν βαθιά σε ένα swag gap.

Η ίδια πιστεύει ότι μπορεί να έχεις ήδη δεθεί όταν παρατηρήσεις τα σημάδια, αλλά παρά το συναισθηματικό υπόβαθρο δεν αξίζει να μείνεις σε μία τοξική κατάσταση.

Η Τζούλι Νγκούγιεν, που εργάζεται ως σύμβουλος ερωτικών σχέσεων στο Λος Άντζελες, δήλωσε ότι τα αισθητικά και τα στοιχεία προσωπικότητας ενός swag gap είναι συνδεδεμένα. «Τα ρούχα μπορούν να αντικατοπτρίζουν την κοινωνική θέση κάποιου και, με την πάροδο του χρόνου, το swag gap μπορεί να εγείρει βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με την αξία, το πόσο επιθυμητός είναι κάποιος και την κοινωνική αξία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από την Wall Street Journal