Τραμπ: «Δεν θέλω να παρατείνω την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν»

Συνέντευξη στο κανάλι CNBC έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας αισιόδοξος πως η χώρα του θα κάνει «μια μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν

Φωτογραφία: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ «θα καταλήξουν σε μια πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, αν και είπε ότι δεν αναμένει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός που λήγει αύριο, Τετάρτη.

«Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC και στην εκπομπή «Squawk Box», όταν ρωτήθηκε τι περιμένει από έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους, έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους», είπε ο πρόεδρος. «Έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους, ειλικρινά, κάτι που σε έναν βαθμό δυσκολεύει τα πράγματα, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί», πρόσθεσε. «Πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, όπως κι αν θέλετε να το ονομάσετε, κάτι που δεν είχα πει ότι θα κάνω, αλλά το έχω κάνει έμμεσα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός ώστε να δοθεί χρόνος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Νωρίτερα, ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές.

 
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;

Μια πυρηνική δύναμη που δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει έναν ρόλο πρώτης γραμμής στον πόλεμο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πάντα καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ ΛΟΑΤΚΙ+

Διεθνή / Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ την καλεί να καταργήσει τον νόμο κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που προώθησε ο Όρμπαν

Σύμφωνα με την απόφαση ο νόμος για την προστασία των παιδιών του 2021 εισάγει παράνομη διάκριση εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και είναι η πρώτη φορά που κράτος-μέλος παραβιάζει τον Χάρτη θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
THE LIFO TEAM
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Διεθνή / Διεθνής Αμνηστία: «Αντισταθείτε σε ηγέτες-αρπακτικά» όπως οι Τραμπ, Πούτιν, Νετανιάχου - Η έκθεση-κάλεσμα

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, ειδικά αυτοί οι τρεις αρχηγοί κρατών περιφρόνησαν τους κανόνες και τους διεθνείς οργανισμούς που καθιερώθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
THE LIFO TEAM
 
 