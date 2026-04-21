Τραμπ: «Δεν θέλω να παρατείνω την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ «θα καταλήξουν σε μια πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, αν και είπε ότι δεν αναμένει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός που λήγει αύριο, Τετάρτη.

«Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC και στην εκπομπή «Squawk Box», όταν ρωτήθηκε τι περιμένει από έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους, έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους», είπε ο πρόεδρος. «Έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους, ειλικρινά, κάτι που σε έναν βαθμό δυσκολεύει τα πράγματα, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί», πρόσθεσε. «Πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, όπως κι αν θέλετε να το ονομάσετε, κάτι που δεν είχα πει ότι θα κάνω, αλλά το έχω κάνει έμμεσα».

"I think we're in a very strong negotiating position to do what other presidents should've done... we had 47 years with these bloodthirsty people." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/X7nceyI622 — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026

Όταν ρωτήθηκε αν θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός ώστε να δοθεί χρόνος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Νωρίτερα, ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές.