Τραγωδία στην Ινδία: Δέκα νεκρά βρέφη μετά από φωτιά σε θάλαμο νεογνών

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Ινδία, όταν δέκα βρέφη έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.

Μετά τη φωτιά 16 βρέφη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρει η ινδική εφημερίδα «Times Now». Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες ξέσπασε περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) μετά από βραχυκύκλωμα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Μαχαράνι Λαξμιμπάι της πολιτείας Ούταρ Πραντές, στην Ινδία.

«Δέκα παιδιά δυστυχώς απεβίωσαν. Επτά από τα πτώματα έχουν αναγνωριστεί» ανέφερε αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, συμπλήρωσε πως μένει να ταυτοποιηθούν ακόμη τρία θύματα. Το δίκτυο NDTV, ανέφερε πως όταν ξέσπασε η φωτιά, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών βρίσκονταν 54 βρέφη.

