Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Η Τουρκία βλέπει κρατικές κατασχέσεις επιχειρήσεων, με το TMSF να ελέγχει πλέον πάνω από 1.000 εταιρείες, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για πολιτικά κίνητρα και επιπτώσεις στην οικονομία εν όψει των εκλογών του 2028

φωτ.: EPA
Η Τουρκία βιώνει μια πρωτοφανή συγκέντρωση επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων στα χέρια του κράτους. Το Κρατικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (TMSF) έχει αυξήσει τον έλεγχο του σε περισσότερες από 1.000 εταιρείες μέσα σε μόλις 12 μήνες, μεταξύ των οποίων η Can Holding, η Ciner Group και η Istanbul Gold Refinery. Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς που, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, έχει ισχυρά πολιτικά κίνητρα.

Οι επιχειρηματίες ανησυχούν για την ασφάλεια των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, καθώς οι κατασχέσεις και οι συλλήψεις αναδεικνύουν την εκλεκτική εφαρμογή του νόμου και την πιθανότητα πολιτικού ελέγχου των εταιρειών. Η κατάσταση επιβαρύνεται από την οικονομική κρίση στην Τουρκία και τη συνεχιζόμενη καταστολή της μεγαλύτερης αντιπολιτευόμενης δύναμης, ξεκινώντας από τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την απόδειξη της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων, ενώ οι επικριτές θεωρούν ότι πρόκειται για μια εκστρατεία ενίσχυσης της πολιτικής επιρροής του Προέδρου Ερντογάν εν όψει των εκλογών του 2028.

Τουρκία: Πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή της τουρκικής οικονομίας μακροπρόθεσμα. Ο TMSF αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη, με περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό επίβλεψη, ενώ η εκτεταμένη χρήση των κατασχέσεων εγείρει ερωτήματα για την ανεξαρτησία των εποπτικών οργάνων και των δικαστών.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα στον ιδιωτικό τομέα ενδέχεται να περιορίσει τις επενδύσεις και να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην Τουρκία. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες ανησυχούν ότι η στρατηγική της κυβέρνησης μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια, «αναδιανέμοντας κεφάλαια από επιχειρηματίες σε πιστούς του καθεστώτος», όπως εκτιμούν αναλυτές.

Η ενίσχυση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, η εκκαθάριση αντιπάλων και η επικείμενη προεκλογική στρατηγική του Προέδρου Ερντογάν αποτελούν κεντρικά θέματα της τρέχουσας πολιτικο-οικονομικής κρίσης στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από Financial Times

