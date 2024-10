Τουρκία: Νεκρή εντοπίστηκε 21χρονη φοιτήτρια - Ήταν εξαφανισμένη εδώ και 18 ημέρες

Νεκρή, στην επαρχία Βαν, στην ανατολική Τουρκία, εντοπίστηκε η 21χρονη φοιτήτρια Ρογίν, η οποία είχε εξαφανιστεί εδώ και 18 ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η σορός της κοπέλας εντοπίστηκε στις όχθες της λίμνης Βαν, κοντά στο χωριό Μολά Κασίμ, είπε ο υπουργός Αλί Γερλικαγιά σε ανάρτηση στο Χ, δίνοντας στη δημοσιότητα την ταυτότητα του θύματος.

Φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Βαν, η άτυχη κοπέλα εθεάθη για τελευταία φορά ενώ έφευγε από τη φοιτητική εστία όπου διέμενε, στις 27 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές δεν έχουν, προς το παρόν, διευκρινίσει τα αίτια θανάτου της, ούτε αν πρόκειται για δολοφονία.

Στο μεταξύ, εκατοντάδες γυναίκες διαδηλώνουν εδώ και δύο εβδομάδες στην Τουρκία για να καταγγείλουν τη μάστιγα των γυναικοκτονιών στη χώρα.

