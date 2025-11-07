Τουρκία: Ετοιμάζει νόμο που θα επιτρέψει στους μαχητές του PKK να επιστρέψουν σπίτια τους

Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει σε χιλιάδες μαχητές και πολίτες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) να επιστρέψουν στη χώρα από τα κρησφύγετά τους στο βόρειο Ιράκ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό της πολυετούς σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Μέσης Ανατολής και πηγή από κουρδικό πολιτικό κόμμα στην Τουρκία, το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα παρέχει νομική προστασία σε όσους επιστρέψουν, χωρίς ωστόσο να «προβλέπει γενική αμνηστία για εγκλήματα που ενδέχεται να έχουν διαπράξει πρώην αντάρτες».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ορισμένοι από τους ηγέτες του PKK ενδέχεται να σταλούν σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της συμφωνίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ειρηνικής μετάβασης.

Facebook Twitter Κούρδοι πανηγυρίζουν με σημαίες του PKK / EPA

Τουρκία: Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο για το PKK

Η πρωτοβουλία αυτή, αν τελικά υλοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει το πιο σημαντικό βήμα αποκλιμάκωσης ανάμεσα στην Άγκυρα και το PKK εδώ και δεκαετίες, σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Ερντογάν αναζητά νέα ισορροπία στις σχέσεις της με την κουρδική μειονότητα και στα σύνορα με το Ιράκ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει να παρουσιάσει το σχετικό νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο. Ο νόμος αναμένεται να προστατεύει όσους επιστρέψουν, χωρίς όμως να προσφέρει γενική αμνηστία για εγκλήματα που αποδίδονται σε μέλη του PKK.

Το σχέδιο προβλέπει την επιστροφή περίπου 1.000 αμάχων και μη μάχιμων σε πρώτη φάση και, στη συνέχεια, περίπου 8.000 μαχητών του PKK, οι οποίοι θα υποβληθούν σε ατομικό έλεγχο πριν την «επανένταξη τους στην κοινωνία». Περίπου 1.000 ανώτερα στελέχη της οργάνωσης ενδέχεται να σταλούν σε τρίτες χώρες,πιθανώς στην Ευρώπη, καθώς η Άγκυρα εμφανίζεται απρόθυμη να τους δεχτεί πίσω.

Facebook Twitter Κούρδοι κρατούν σημαία με το πρόσωπο του Οτσαλάν / EPA

Η διαδικασία θεωρείται το τελευταίο κρίσιμο εμπόδιο στην ειρηνευτική προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι, μετά την απόφαση του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, να ζητήσει τον οριστικό αφοπλισμό της οργάνωσης. Τον Μάιο, το PKK ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τον ένοπλο αγώνα, ενώ τον Ιούλιο οι μαχητές του έκαψαν συμβολικά τα όπλα τους.

Τουρκία: Γιατί είναι επιφυλακτική η Άγκυρα

Η Άγκυρα, πάντως, παραμένει επιφυλακτική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Συμφιλίωσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, δήλωσε πως «οποιοδήποτε νομικό βήμα θα γίνει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το PKK έχει πλήρως διαλυθεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών διαπιστώσουν ότι η οργάνωση έχει πράγματι αφοπλιστεί, η Τουρκία θα περάσει «σε μια νέα φάση νομικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία μιας χώρας χωρίς τρομοκρατία».

Αν η πρόταση περάσει από το κοινοβούλιο, θα πρόκειται για την πιο φιλόδοξη ειρηνευτική πρωτοβουλία της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες, μια πολιτική και κοινωνική στροφή με επιπτώσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις ισορροπίες με το Ιράκ και τη Συρία.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι μαχητές του ΡΚΚ στην Τουρκία αποσύρονται στο βόρειο Ιράκ