ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Έκρηξη με νεκρούς στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία

Για νεκρούς και τραυματίες μιλά ο υπουργός Εσωτερικών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουρκία: Έκρηξη με νεκρούς στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Έκρηξη στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία, στην Τουρκία.

Για νεκρούς και τραυματίες μιλά ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γιερλικαγιά. 

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS) στην Άγκυρα. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερα φυλασσόμενους χώρες στην Τουρκία, ενώ στο campus εργάζονται περίπου 15.000 άνθρωποι. 

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. 

Περισσότερα σε λίγο...

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η πρώην τενίστρια Ανζελίκ Κοσί περιγράφει σε βιβλίο τους εκατοντάδες βιασμούς που υπέστη από τον προπονητή της

Διεθνή / Η πρώην τενίστρια Ανζελίκ Κοσί περιγράφει σε βιβλίο τους εκατοντάδες βιασμούς που υπέστη από τον προπονητή της

«Αυτό το βιβλίο είναι για όλα τα παιδιά του χθες, για όλα τα παιδιά του σήμερα, για τον γιο μου, για να μην γίνει θύμα ή θύτης», δήλωσε η πρώην τενίστρια
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
κιμ

Διεθνή / Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτηρίζει «κακά σκυλιά των ΗΠΑ» την Ουκρανία και τη Νότια Κορέα

Η οργισμένη αντίδραση της αδελφής του Κιμ Γιονγκ Ουν έρχεται μετά τις αναφορές από το Κίεβο και τη Σεούλ ότι η Βόρεια Κορέα στέλνει στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM
Ειδικοί σε θέματα ύπνου καλούν τη Βρετανία να καταργήσει τις αλλαγές της ώρας

Διεθνή / Αλλαγή ώρας: Γιατί ειδικοί σε θέματα ύπνου ζητούν από την Βρετανία να την καταργήσει

Σύμφωνα με τους ερευνητές η καλή λειτουργία του κιρκάδιου ρυθμού και ο ύπνος επηρεάζονται θετικά από το φυσικό φως της ημέρας και αρνητικά από τις αλλαγές της ώρας δύο φορές τον χρόνο
LIFO NEWSROOM
 
 