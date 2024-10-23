Τουρκία: Έκρηξη με νεκρούς στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία

Έκρηξη στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία, στην Τουρκία.

Για νεκρούς και τραυματίες μιλά ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γιερλικαγιά.

TUSAŞ'A SALDIRI! ABD ve PKK CEVAP VERDİ! Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerininin nizamiye girişinde canlı bomba patlatıldı. Ardından çarışma çıktı. ŞEHİTLERİMİZ VE YARALILARIMIZ VAR! ABD/PKK ekseni Türkiye'ye ilk cevabı verdi: Örgüt silah bırakmayacak, PKK/YPG tasfiye… pic.twitter.com/nxjq7VqEed

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS) στην Άγκυρα. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερα φυλασσόμενους χώρες στην Τουρκία, ενώ στο campus εργάζονται περίπου 15.000 άνθρωποι.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

TUSAŞ tesisi önündeki patlamanın canlı bomba neticesinde gerçekleştiği, çatışma çıktığı ve bölgeye ekiplerin sevk edildiği iddia ediliyor. Habertürk haberi terör saldırısı olarak verdi. Çatışma var. #Tusaş olay yerinden görüntüler telegram hesabımızda profilimdeki linkten.. pic.twitter.com/7OZWfV2wnL