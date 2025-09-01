ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης έγραψε ιστορία με ρεκόρ επιβατών σε μία μέρα

Κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει σημειωθεί ποτέ σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο ρίχνοντας το Χίθροου του Λονδίνου στη δεύτερη θέση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουρκία: Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ ημερήσιων επιβατών Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης / Getty Images
0

Στις 25 Ιουλίου το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έγραψε ιστορία, εξυπηρετώντας 271.836 επιβάτες σε μία μόνο ημέρα.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, ξεπερνώντας το ρεκόρ του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου.

Τα δύο αεροδρόμια ανταγωνίζονται για τη θέση του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, με το βρετανικό αεροδρόμιο να διατηρεί απλώς την πρώτη θέση το 2024.

Ωστόσο, το ρεκόρ που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη έξαρση, αλλά μια σημαντική αλλαγή στο τοπίο των αερομεταφορών στην Ευρώπη.

Με το άνοιγμα του τρίτου διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης νωρίτερα φέτος, η Κωνσταντινούπολη αύξησε σημαντικά τη χωρητικότητά της, επιτρέποντας περισσότερες πτήσεις και ομαλότερη ροή επιβατών.

Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα, καθώς μόνο τον Ιούλιο του 2025 διακινήθηκαν 4,75 εκατομμύρια θέσεις, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι. Αυτή η ανάπτυξη έριξε το Χίθροου στη δεύτερη θέση, όπου η επιβατική κίνηση παρέμεινε στάσιμη.

Η άνοδος της Κωνσταντινούπολης στον τομέα της αεροπορίας δεν σταματά εκεί. Στην άλλη πλευρά της πόλης, το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen εισήλθε επίσης στη δεκάδα των πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση με ετήσια αύξηση 13%.

Ενώ αεροδρόμια της νότιας Ευρώπης όπως της Μαδρίτης και της Ρώμης σημείωσαν μικρές πτώσεις παρά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, το διπλό αεροπορικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης αναδιαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.

Προς το παρόν, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η Κωνσταντινούπολη δεν αναπτύσσεται απλώς, αλλά είναι ο νέος ηγέτης της Ευρώπης στις αερομεταφορές.

Με πληροφορίες από architecturehub

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Διεθνή / Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Με τη νέα πολιτική της Southwest Airlines, η αγορά της δεύτερης θέσης θα είναι υποχρεωτική πριν την πτήση και η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Διεθνή / Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες ξεκινούν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσουν τον αποκλεισμό
LIFO NEWSROOM
kamila-sexoualiki epithesi

Διεθνή / Όταν η βασίλισσα Καμίλα αντιμετώπισε σεξουαλική επίθεση ως μαθήτρια: «Τον χτύπησα με το παπούτσι στο ευαίσθητο σημείο»

Στο βιβλίο "Power and the Palace" αναφέρεται πως η βασίλισσα αποκάλυψε το γεγονός στον Μπόρις Τζόνσον κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Διεθνή / Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς
LIFO NEWSROOM
Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Διεθνή / Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

«Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
«ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή / «ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την αμερικανική προσπάθεια και επιχειρούν παρασκηνιακά να αναιρέσουν την όποια πρόοδο», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios
LIFO NEWSROOM
 
 