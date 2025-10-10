ΔΙΕΘΝΗ
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στα κεντρικά και νότια της χώρας να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα.

Λίγο μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες, το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 5,6 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.

Οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών επτά επαρχιών καλούνται να εκκενώσουν και να πάνε σε υψηλότερο σημείο ή να μετακινηθούν πιο βαθιά στην ενδοχώρα. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν, βάσει μιας τοπικής βάσης δεδομένων σεναρίων τσουνάμι, ότι «αναμένεται να υπάρξουν ύψη κυμάτων άνω του ενός μέτρου πάνω από τις κανονικές παλίρροιες και μπορεί να είναι υψηλότερα σε κλειστούς κόλπους και στενά».

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

