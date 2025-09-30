ΔΙΕΘΝΗ
Σεισμός 6,9R στις Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και μεγάλες ζημιές στο Cebu

Κατέρρευσαν κτίρια και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος

Πέντε νεκροί από τον σεισμό 6,9R στις Φιλιππίνες / Φωτ.: X
Πέντε νεκρούς αναφέρει η αστυνομία από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες.

Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα) και σε ανακοίνωσή του, ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, ανέφερε: «Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους», σημειώνοντάς ότι οι αρχές δεν διαθέτουν περισσότερα στοιχεία για τις ταυτότητες των θυμάτων.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Cebu την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας). Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε κτίρια και δρόμους, καθώς και διακοπές ρεύματος.  Η διάρκεια της δόνησης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters ήταν περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Βίντεο από τις Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας», προτρέποντας τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «παραμείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους και σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό» και «δεν χρειάζεται η ληψη μέτρων».

Από την πλευρά της, η επαρχιακή κυβέρνηση του Cebu ανέφερε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

 
